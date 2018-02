"Słyszałam huk. Wszystko wyglądało przerażająco". Polka o wybuchu w Leicester

- Nagle słyszałam huk, później nadjeżdżające karetki. Wyjrzeliśmy za okno. Było widać płomienie (...) Wszystko wyglądało przerażająco. Sytuacja była dosyć dramatyczna i poważna - mówi pani Marta, która mieszka w centrum Leicester w Wielkiej Brytanii, gdzie w niedzielę, w wyniku wybuchu i pożaru, zniszczony został budynek. Zginęły cztery osoby, a kolejne cztery zostały ranne. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy także zdjęcia i filmy zrobione chwilę po zdarzeniu.

Do eksplozji na Hinckley Road w Leicester doszło w niedzielę krótko po godzinie 19 czasu lokalnego (godzinie 20 czasu polskiego). Mieszkańcy informowali o "potężnym wybuchu" oraz gęstych kłębach dymu. W pobliżu miejsca zdarzenia mieszka pani Marta.

- Bawiłam się z synem i nagle słyszałam huk, później nadjeżdżające karetki. Wyjrzeliśmy za okno. Za skrzyżowaniem naszej ulicy widziałam bardzo dużo dymu i mnóstwo policji. Po jakimś czasie było widać płomienie. Do końca nie byłam pewna, czy wybuchł pożar, czy może doszło do jakiegoś wypadku - mówiła w rozmowie z redakcją Kontaktu 24.

Ludzie biegli na miejsce zdarzenia nie tyle z ciekawości, co z chęci pomocy. Mieszkańców z sąsiednich budynków ewakuowano do komisariatu policji, który znajduje się bardzo blisko mojego domu pani Marta

W wyniku wybuchu zniszczony został dwupiętrowy budynek, w którym znajdował się sklep i mieszkanie. Lokal nie należał do Polaków, ale miał polskojęzyczną obsługę. Nie ma informacji o tym, kto znajdował się w środku w momencie eksplozji.

- Koleżanka napisała mi, co się stało. Wszystko wyglądało przerażająco. Cała sytuacja była dosyć dramatyczna i poważna. Ludzie biegli na miejsce zdarzenia nie tyle z ciekawości, co z chęci pomocy. Mieszkańców z sąsiednich budynków ewakuowano do komisariatu policji, który znajduje się bardzo blisko mojego domu. Widziałam biegnących ludzi. Nie byliśmy pewni, czy nas też ewakuują, byliśmy na to przygotowani - dodawała.

Cztery osoby nie żyją, cztery ranne

W poniedziałek rano policja poinformowała, że wskutek pożaru i eksplozji zginęły cztery osoby, a cztery są ranne. Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z lokalną policją i próbują ustalić tożsamość poszkodowanych.

Cytowany w policyjnym komunikacie przedstawiciel lokalnej policji, komisarz Shane O'Neill, oświadczył, że służby mogą jeszcze znaleźć pod gruzami zniszczonego budynku kolejne ciała i dodał, że prowadzona jest "akcja ratunkowa w celu znalezienia kolejnych ofiar". - Wyglądając teraz przez okno widzę, że straż jeszcze pracuje na miejscu - relacjonowała w rozmowie z nami pani Marta.

Burmistrz miasta Peter Soulsby podkreślił, że "wciąż czekamy na ustalenie przyczyny eksplozji", ale zaznaczył, że "wybuch gazu jest najbardziej prawdopodobnym powodem" tragedii. - To sklep, który całkiem nieźle znam i kilka razy do niego wpadałem. Strasznie smutne jest to, że wśród ofiar śmiertelnych jest młody chłopiec - dodał.

