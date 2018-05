Ślub roku, papuga uciekinierka czy wściekły pieszy? Głosujcie

W ostatnim tygodniu świat żył ślubem księcia Harry'ego i Meghan Markle. Obserwowali go także Reporterzy 24. Internauci byli też świadkami zdarzeń na drogach - nagrali dziecko, które o włos nie wpadło pod auto, pieszego atakującego torbą samochód, jazdę pod prąd korytarzem życia i agresywnego kierowcę na A1. Reporterzy 24 widzieli także ryby na drodze i papugę uciekinierkę. Teraz czas wybrać najlepszy materiał. Głosujcie!

Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Relacja Reportera 24 ze ślubu roku

Dziecko wbiega między auta

Blokuje pasy, nie pozwala jechać dalej

Papuga uciekła od właściciela

Wściekły pieszy atakuje torbą auto

Jechali pod prąd korytarzem życia

Relacja Reportera 24 ze ślubu roku

Za nami ceremonia ślubna księcia Harry'ego i Meghan Markle. Na ulicach Windsoru zebrały się tłumy. Z brytyjskimi i amerykańskimi flagami śledzono przebieg uroczystości. Bardziej wytrwali od rana zajmowali strategiczne pozycje, by choć przez chwilę uczestniczyć w podniosłym wydarzeniu. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy relacje z Wielkiej Brytanii. Czytaj więcej

Dziecko wbiega między auta, niemal wpada pod jedno z nich

Autor: ~Andrzej odtwórz

Od potrącenia dzieliły sekundy. Na nagraniu, które otrzymaliśmy od pana Andrzeja, widać chłopca przebiegającego między samochodami ruszającymi na skrzyżowaniu. Dziecko niemal wbiega pod koła auta, które jedzie w przeciwnym kierunku. - Kierujący nie miał możliwości go zobaczyć - przyznał autor, a film z Rudy Śląskiej przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Blokuje pasy, zajeżdża drogę, nie pozwala jechać dalej

Autor: ~foxypawsy Na Antenie odtwórz

Zajeżdżał drogę, blokował jednocześnie dwa pasy, gwałtowanie hamował i zmuszał do tego innych - tak zachowywał się kierowca hyundaia, którego na śląskim odcinku autostrady A1 nagrał Reporter 24. Film z wideorejestratora otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Papuga uciekła od właściciela, utknęła na wysokości. Ratowali ją strażacy

Autor: ~Gumis odtwórz

Strażacy interweniowali w sprawie papugi, która zaplątała się w linię energetyczną w Wasilkowie na Podlasiu. Ptak wyfrunął z posesji swojego właściciela. Po ponad godzinnej akcji papuga wróciła do domu. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Auto wymusiło pierwszeństwo na pasach. Wściekły pieszy atakuje torbą

Autor: ~Daniel odtwórz

Kierowca nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w Toruniu. Tym samym wywołał agresję przechodzącego akurat przez pasy mężczyzny. Pieszy z dużym impetem zamachnął się torbą, próbując trafić przejeżdżające auto. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Jechali pod prąd korytarzem życia. Teraz szuka ich policja

Jedni kierowcy utworzyli korytarz życia, by na miejsce dojechali policjanci, strażacy i pogotowie, inni wykorzystali go, by uciec z korka. Policja przyznaje, że utrudnienia po kolizji trwały maksymalnie 40 minut. Teraz próbują namierzyć kierowców, którzy złamali przepisy. Nagrania i zdjęcia z S1 w Buczkowicach na Śląsku otrzymaliśmy od Bielskich Dróg. Czytaj więcej

Tona ryb na drodze i kierowca z mandatem

Szproty wysypały się na jezdnię, bo kierowca niewłaściwie zabezpieczył towar. Do niecodziennego zdarzenia doszło w czwartek w Pucku (Pomorskie). Pierwszą informację i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

