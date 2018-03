Slalomem pod prąd, mydlane arcydzieła i wiele więcej. Wybierzcie materiał tygodnia

Ostatni tydzień zdominowały Wasze relacje z zimy. Pokazaliście nam nie tylko jej srogie oblicze w Irlandii czy Rzymie, ale także udowodniliście nam, że mróz i śnieg mogą stworzyć niesamowite arcydzieła. Oprócz zdarzeń pogodowych nadsyłaliście nam nagrania ze zdarzeń drogowych. Była szalona jazda w oku kamery, samochody pod prąd, czy między innymi ucieczka na pobocze. Teraz do Was należy decyzja, który materiał zostanie uznany za najlepszy w ostatnim tygodniu. Głosujcie!

Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Wisła spływa śryżem. "Widok przyciąga uwagę mieszkańców"

"Nadzwyczajne wydarzenie". W Rzymie spadł śnieg

Lód "lewitował" nad powierzchnią jeziora

Lodowa chmura wrzątku i mydlane arcydzieła

Po chodniku i na "czołówkę". Szalona jazda w oku kamery

Slalomem pod prąd. "Nagle zjechała na moją stronę i we mnie uderzyła"

Jeden z przodu, drugi za plecami. Piesi na przejściu, kierowcy jadą

Wyprzedzała "na trzeciego", auta uciekały na pobocze

O włos od czołowego zderzenia na S3

"Nadzwyczajne wydarzenie". W Rzymie spadł śnieg

We Włoszech w nocy z niedzieli na poniedziałek spadł śnieg. W Rzymie to wyjątkowo rzadkie zjawisko, które przyniósł front syberyjskiego zimna. Zdjęcia i nagrania otrzymujemy od Was na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wisła spływa śryżem. "Widok przyciąga uwagę mieszkańców"

Wisła przywitała o poranku nieczęstym zjawiskiem. Po rzece powoli spływa śryż. Zdjęcia tego niecodziennego widoku otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Lód "lewitował" nad powierzchnią jeziora

Zasilone rzeką okresową "Suche Jezioro Żabostowskie" ukazało niesamowite zjawisko. Po opadnięciu wody, na drzewach utrzymał się "lewitujący" lód. Zdjęcia z Wielkopolski otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Lodowa chmura wrzątku i mydlane arcydzieła

Mróz to nie tylko powód narzekań i utrudnień. Może stać się również pretekstem do eksperymentów, których efekty wyglądają bajecznie. Dowody na to przedstawił Reporter 24 który postanowił sprawdzić, co stanie się, gdy na zimowe powietrze wylana zostanie wrząca woda, a także uwiecznić niezwykłe wzory na zamarzniętych bańkach mydlanych. Nagranie oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Po chodniku i na "czołówkę". Szalona jazda w oku kamery

Wyprzedzał na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu, wyjechał na "czołówkę" i pędził po chodniku. Nagranie szalonego przejazdu przez Radomsko (Łódzkie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Slalomem pod prąd. "Nagle zjechała na moją stronę i we mnie uderzyła"

Pod prąd, slalomem omijała jadące samochody. Zahaczyła po drodze o dwa pojazdy. W końcu czołowo zderzyła się z jadącym prawidłowo autem. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Sprawa trafiła do sądu, a ten wymierzył karę grzywny. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Jeden z przodu, drugi za plecami. Piesi na przejściu, kierowcy jadą

Niebezpieczny manewr kierowców na Saskiej Kępie w Warszawie. Reporter 24 pokazał, jak samochody przejeżdżają tuż obok pieszych "uwięzionych" na przejściu przez jezdnię. Czytaj więcej

Wyprzedzała "na trzeciego", auta uciekały na pobocze

Policja otrzymała nagranie niebezpiecznego zdarzenia drogowego w Sławnie (Zachodniopomorskie). Kierująca pojazdem prawie doprowadziła do wypadku, wyprzedzając bardzo niebezpiecznie na prostej drodze. Funkcjonariusze przekonują, że kara jej nie minie. Nagranie z tego zdarzenia otrzymaliśmy również na Kontakt 24. Czytaj więcej

O włos od czołowego zderzenia na S3

Naprawdę niewiele zabrakło, by doszło do karambolu na S3 w okolicach Gorzelina (woj. dolnośląskie). Na nagraniu przesłanym na Kontakt 24 widać, jak kierowca zjechał na przeciwległy pas, zmuszając tym samym kilka samochodów do ucieczki na pas awaryjny. Czytaj więcej

Irlandia pod śniegiem, relacja Reportera 24

Irlandia od prawie czterech dekad nie przeżywała takiej zimy. Intensywne opady śniegu paraliżują komunikację autobusową i kolejową. Zamknięte są sklepy i szkoły. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagrania zasypanych miejscowości. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

