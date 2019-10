Składowisko miało zniknąć, ale spłonęło. Sprawą zajmuje się policja

Strażacy nadal pracują na składowisku śmieci w Bytomiu, gdzie w sobotę doszło do ogromnego pożaru. Na miejscu jest kilkanaście zastępów. Sprawą zajmuje się również policja.

Autor: ~radzio07071 Na Antenie

Autor: ~RossiQ

Składowisko znajduje się na terenie dawnej fabryki przy ulicy Łokietka. W kluczowym momencie na miejscu pracowało 30 jednostek straży. Ogień udało się ugasić po godzinie 19 w sobotę.

Obecnie w działaniach bierze udział 15 zastępów.

- Trwa przelewanie i przekopywanie pogorzeliska - przekazał w niedzielę po godzinie 7 młodszy ogniomistrz Wojciech Krawczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. I dodaje, że akcja potrwa jeszcze kilkanaście godzin.

Służby i władze o pożarze Źródło: tvn24

Słup ognia zauważono około godziny 16:30 w sobotę. Jak przekazał Krawczyk, w ogniu stanęło składowisko tekstyliów przechowywanych w workach pod wiatą o wymiarach 30 na 50 metrów. Strażak przyznał, że trudno było je ugasić.

Sprawą zajmuje się policja

"Proszę, zamknijcie okna i jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu dopóki strażacy nie opanują ognia" - apelował w sobotę do mieszkańców prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Jak poinformował na Facebooku, "decyzja na składowanie odpadów w tym miejscu została cofnięta ponad miesiąc temu", a firma była zobowiązana do ich sprzątnięcia.

Dodał również, że sprawą zajmuje się policja.

- Stoczyliśmy kilkumiesięczną batalię, aby wygasić zgodę na składowanie odpadów. Podstawą tej decyzji były informacje o składowaniu ich w niewłaściwy sposób, bez zachowania rygorów, które są nadawane. Udało się to zrobić, ta decyzja została ponad miesiąc temu wygaszona, właściciele dostali nakaz posprzątania tego terenu. Byliśmy tu co drugi dzień z ponagleniami, mamy na to dokumentację. Każda interwencja, dotycząca pojawiających się tu ciężarówek, była przez nas badana - dodał Wołosz w rozmowie z TVN24.

Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany w pożarze.

Autor: ~Adam

Autor: ~Widz

Autor: ~Fragnatick