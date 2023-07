Płonie składowisko odpadów. "Co chwilę następuje niekontrolowany wybuch"

Płonie hala w Zielonej Górze, w której od lat składowane są chemikalia. Na miejscu jest 40 zastępów straży pożarnej. Strażacy apelują do mieszkańców, by jak najszybciej wrócili do mieszkań i szczelnie pozamykali okna. Kłęby dymu widoczne są z daleka, słychać wybuchy. Zdjęcia oraz nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Autor: ~Jakub

Informacja o pożarze wpłynęła do strażaków o godzinie 15:30.

- Ten dym może być toksyczny. Mieszkańcy Przylepu i okolic nie powinni wychodzić z domu.

Ci, którzy są na sąsiednich działkach czy spacerach powinni, jak najszybciej wrócić. Należy szczelnie pozamykać okna i w miarę możliwości zadbać również o zwierzęta - apeluje starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Komunikat w tej sprawie wydały również władze miasta:

"Płonie hala z toksycznymi odpadami w sołectwie Przylep. Mieszkańców prosimy o pozostanie w domach i nie otwieranie okien. Na miejscu działania straż pożarna. Będziemy Państwa informować na bieżąco" - podał na swoim profilu Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

W sobotę, o 18.30 rozpocznie się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Akcja potrwa wiele godzin

Po godzinie 18 na miejscu były 44 zastępy straży pożarnej, kolejne były w drodze. W akcji wykorzystywane są dwa samoloty, które gaszą pożar z góry. Sytuacja jest nieopanowana, akcja gaśnicza potrwa jeszcze wiele godzin. Nie ma możliwości, by wejść do hali. Strażacy gaszą pożar z zewnątrz. Nie mają informacji, żeby ktokolwiek przebywał w pobliżu lub w środku hali.

- Cały czas akcja trwa, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, pożar cały czas się rozwija - przekazał st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak koło godziny 18:30. Dodał, że "co chwilę następuje niekontrolowany wybuch".

Jak mówił, "związki chemiczne znajdują się w jednej hali". - Tam jest około 5 tysięcy metrów sześciennych składowanego materiału, działania skupiają się na tym jednym budynku - poinformował.

Kaniak powiedział, że w beczkach na terenie hali składowane były różne substancje chemiczne. - Mamy kontakt z bardzo szerokim spektrum, jeżeli chodzi o związki chemiczne, tutaj były składowane bardzo różne odpady. Nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, jak bardzo szeroki zakres związków chemicznych może się tu znajdować - zaznaczył rzecznik. - Wiemy, że mamy do czynienia z substancjami niebezpiecznymi - podkreślił.

Zamknięta linia kolejowa

Obok miejsca pożaru przebiega linia kolejowa, niebawem ma zostać zamknięta.

- Od godziny 17 na żądanie straży pożarnej ruch na linii kolejowej z Wrocławia do Szczecina przez Zieloną Górę został wstrzymany. Cały czas czekamy na informacje, o tym jak sytuacja się rozwija. Pociąg do Gdyni, który z powodu zadymienia zatrzymał się w pobliżu pożaru, zostanie cofnięty na stację Zieloną Górę. Czekamy na kolejne decyzje strażaków. Sytuacja est dynamiczna - powiedziała na antenie TVN24 Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP PLK. - Prosimy pasażerów o zwracanie uwag na komunikaty podawane na stacjach kolejowych - dodała

Toksyczne odpady znajdują się w hali przy ul. Zakładowej w Przylepie. To pozostałość po nieistniejącej już firmie, które je tam składowała. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oszacował, że znajduje się tam nawet pięć tysięcy metrów sześciennych pojemników z odpadami, których skład nie jest do końca znany. Walka o ich usunięcie trwa od wielu lat. Hala znajduje się w pobliżu ogródków działkowych.

Autor: ~Jakub