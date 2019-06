Samolot spadł do Wisły podczas pikniku lotniczego. Trwa akcja ratunkowa

Samolot pokazowy na pikniku lotniczym w Płocku (Mazowieckie) spadł do Wisły podczas wykonywania manewrów. Nieznany jest los pilota. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Po wypadku pokazy wstrzymano. Pierwszą informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Jestem na pikniku, dziś to był pokaz czwartego samolotu. Pilot wykonywał manewry nad Wisłą i nagle zaczął spadać. Tak jakby stracił przytomność. Spadł w dół i uderzył o taflę wody. Piknik został przerwany, na rzece trwa akcja ratunkowa. Są łodzie WOPR-u i straż pożarna - relacjonował pan Kamil.

Pokazy obserwował także pan Michał. Jak mówił, wszystko działo się bardzo dynamicznie. - Samolot wykonywał manewr. Rozbił się od strony osiedla Radziwie. Przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przypłynęły też łodzie ratownicze - powiedział.

Z kolei pan Sebastian powiedział, że widział, jak samolot wykonywał "korkociąg". - Wędkuję po drugiej stronie Wisły. Nie widziałem samego upadku, ale słyszałem, jak chlupnęło, jakieś pół godziny temu. To był taki niebieski samolot - powiedział po godzinie 11.

Piknik przerwano

Sierż. sztab. Marta Lewandowska z płockiej policji potwierdza, że dostali zgłoszenie. Do samolotu, który uderzył w taflę wody, dopłynęły łodzie służb ratowniczych.

"Samolot spadł do wody. Nie znam szczegółów. Jedziemy na miejsce" - powiedział prezes Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej Piotr Michałek, główny organizator pokazów lotniczych. Dodał, że nie ma informacji o stanie pilota.

- Strażacy zlokalizowali miejsce, w którym samolot wpadł do rzeki Wisły, jest to od 3 do 10 metrów od brzegu. Po lewej stronie Wisły na wysokości spichlerza. W tej chwil akcja ratunkowa trwa, strażacy koncentrują się na dotarciu do samolotu i udzieleniu pomocy pilotowi, który jest wewnątrz maszyny - mówił na antenie TVN24 kapitan Edward Mysera z płockiej straży pożarnej.

Jak mówił, "w tej chwili jest duże ograniczenie widoczności pod wodą, dlatego akcja jest utrudniona". - Na miejscu pracują strażacy, pracuje grupa płetwonurków i jest to kwestia czasu, gdy dotrzemy do tego pilota. Ciężko jest rokować ile będzie trwała taka akcja. Zależy od tego, jak uszkodzony jest ten samolot - dodał.

VII Piknik Lotniczy w Płocku powrócił po kilku latach przerwy do tego miasta. Impreza, w której zaplanowano pokazy około 40 maszyn, rozpoczęła się w sobotę przed południem i miała potrwać do niedzieli. Po wypadku pokazy wstrzymano.

