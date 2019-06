Samolot spadł do Wisły podczas pikniku lotniczego. Pilot nie żyje

Samolot spadł do Wisły podczas wykonywania manewrów na pikniku lotniczym w Płocku (Mazowieckie). Maszyna przełamała się na dwie części. Po około dwóch godzinach akcji z jej wraku wydobyto ciało pilota. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia i nagranie, na którym widać moment samego wypadku.

- Jestem na pikniku, dziś to był pokaz czwartego samolotu. Pilot wykonywał manewry nad Wisłą i nagle zaczął spadać. Tak jakby stracił przytomność. Spadł w dół i uderzył o taflę wody. Piknik został przerwany, na rzece trwa akcja ratunkowa. Są łodzie WOPR-u i straż pożarna - relacjonował pan Kamil.

Pokazy obserwował także pan Michał. Jak mówił, wszystko działo się bardzo dynamicznie. - Samolot wykonywał manewr. Rozbił się od strony osiedla Radziwie. Przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przypłynęły też łodzie ratownicze - powiedział.

Z kolei pan Sebastian powiedział, że widział, jak samolot wykonywał "korkociąg". - Wędkuję po drugiej stronie Wisły. Nie widziałem samego upadku, ale słyszałem, jak chlupnęło, jakieś pół godziny temu. To był taki niebieski samolot - mówił po godzinie 11.

- Obserwowałem pokaz. Samolotów było jeszcze stosunkowo mało. Ten konkretny wykonywał "korkociąg". Chciał przelecieć nad samą wodą i nie zdążył wykręcić. Wpadł z całą mocą do wody - mówił nam pan Fabian, kolejny świadek zdarzenia.

Piknik przerwano

"Samolot spadł do wody. Nie znam szczegółów. Jedziemy na miejsce" - powiedział prezes Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej Piotr Michałek, główny organizator pokazów lotniczych. Dodał, że nie ma informacji o stanie pilota.

- Strażacy zlokalizowali miejsce, w którym samolot wpadł do rzeki Wisły, jest to od 3 do 10 metrów od brzegu. Po lewej stronie Wisły na wysokości spichlerza. W tej chwil akcja ratunkowa trwa, strażacy koncentrują się na dotarciu do samolotu i udzieleniu pomocy pilotowi, który jest wewnątrz maszyny - mówił po godzinie 11 na antenie TVN24 kapitan Edward Mysera z płockiej straży pożarnej.

Jak dodawał po godzinie 11, "w tej chwili jest duże ograniczenie widoczności pod wodą, dlatego akcja jest utrudniona". - Na miejscu pracują strażacy, pracuje grupa płetwonurków i jest to kwestia czasu, gdy dotrzemy do tego pilota. Ciężko jest rokować ile będzie trwała taka akcja. Zależy od tego, jak uszkodzony jest ten samolot - dodał.

Samolot przełamany na dwie części



Po godz. 12 kapitan Mysera przekazał, że strażacy dotarli do samolotu. - W tej chwili grupa płetwonurków próbuje uzyskać dostęp do pilota - mówił. Precyzował, że widoczność w wodzie wynosi "pół metra". Jak powiedział, na miejscu jest lekarz pogotowia, służby medyczne, straż pożarna. - Na miejscu pracuje również sztab, który zadysponuje dodatkowe siły, jeżeli takie będą potrzebne. Czeka także śmigłowiec, który w razie potrzeby przewiezie poszkodowanego do szpitala - podkreślił Mysera.

Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz po godzinie 13 powiedział - powołując się na rzecznika straży pożarnej - że z wraku samolotu wydobyto ciało pilota. 60-letni mężczyzna nie miał szans na przeżycie. - Wrak przełamał się na dwie części. Jest bardzo uszkodzony, jak to przy zderzeniu z woda - powiedział kapitan Mysera.

- To był samolot JAK-52, który przyleciał tutaj z Niemiec. Maszyna produkcji radzieckiej, która swoje czasy świetności miała w latach 70. i 80., ale służy do dziś i jest to maszyna. która cieszy się dobrą opinią wśród pilotów. To samolot szkolno-treningowy, samolot, który bardzo często jest wykorzystywany w pokazach akrobatycznych - mówił na antenie TVN24 Sidorkiewicz.

VII Piknik Lotniczy w Płocku powrócił do tego miasta po tym, jak w 2011 roku- również w trakcie manewru - maszyna spadła do Wisły. Zginął pilot Marek Szufa.

Podczas tegorocznej imprezy zaplanowano pokazy około 40 maszyn. Piknik rozpoczął się w sobotę przed południem i miał potrwać do niedzieli. Po wypadku pokazy wstrzymano.

