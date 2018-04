Samochód owinął się wokół drzewa

46-letni kierowca trafił do szpitala po tym, jak jego auto wypadło z drogi i rozbiło się na drzewie w powiecie oławskim (Dolnośląskie). Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24 od portalu olawa24.pl.

Do zdarzenia doszło przed godziną 9, na drodze pomiędzy Jankowicami Małymi a Łukowicami Brzeskimi.

Jak przekazała podinsp. Alicja Jędo, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie, samochód zjechał do rowu. - Pojazd koziołkował i następnie zatrzymał się na drzewie - powiedziała.

Kierowca w szpitalu

Według wstępnych ustaleń policji, 46-letni kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze. - Został zabrany do szpitala, gdzie zostanie pobrana od niego krew do badań - mówiła rzeczniczka oławskich policjantów - Nie wiadomo czy kierowca był trzeźwy - dodała.

Mł. bryg. Krzysztof Gielsa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, powiedział, że strażacy wycinali kierującego z samochodu.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.