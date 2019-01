Ryzykowne wyprzedzanie, jazda pod prąd czy tuńczyk za miliony? Wybierajcie

Reporter 24 Gierek nagrał kierowcę jadącego pod prąd zaśnieżoną S1. Pani Paulina na swojej drodze spotkała auto, które - podczas wyprzedzania - cudem uniknęło zderzenia z drugim samochodem. Reporter 24 Zarzewiak uchwycił niebezpieczny manewr ciężarówki, a pan Maciej auta jadące przez przejazd kolejowy mimo nadjeżdżającego pociągu. Palmer62 obserwował orszak Trzech Króli, z kolei zachariaszpopiolek był na licytacji tuńczyków w Tokio. To relacje, które teraz walczą o tytuł materiału tygodnia. Która z nich była najlepsza? To zależy od was. Głosujcie.

Mogło dojść do czołowego zderzenia, skończyło się na mandacie i eskorcie policji. 49-letni kierowca ciężarówki pomylił się i wjechał na zaśnieżoną S1 między Żywcem a Bielskiem-Białą (Śląskie) pod prąd. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Ważący 278 kilogramów tuńczyk błękitnopłetwy został sprzedany w piątek na noworocznej aukcji w Tokio za 333,6 miliona jenów, czyli 2,7 miliona euro. Nabywcą jest Kiyoshi Kimura, właściciel znanej japońskiej sieci restauracji "Sushi Zanmai". Zdjęcie oraz nagranie z aukcji otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Kolorowe stroje, egzotyczne zwierzęta, spektakle i pastorałki - tak w całym kraju świętowano święto Trzech Króli. Objawienie Pańskie, w tradycji chrześcijańskiej upamiętnia Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłony nowonarodzonemu Jezusowi. Relację Reportera 24 Palmer62 otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj też

Kierowca wyprzedza elkę i cudem unika zderzenia z autem jadącym z naprzeciwka. Niebezpieczną sytuację zarejestrowała kamera zamontowana w samochodzie nauki jazdy na drodze krajowej 15 w okolicach Szadłowic (Kujawsko-Pomorskie). - Gdybym nie zdusiła hamulca, to mogło skończyć się nawet śmiertelnie - przyznaje pani Paulina, która nagranie przysłała na Kontakt 24. Czytaj więcej



Przez około pięć godzin nie działały rogatki na przejeździe kolejowym w Bożej Woli (Mazowieckie). Na zarejestrowanym tam filmie widać, że co chwilę przez tory przejeżdżają samochody. Kolejarze zapewniają, że sytuacja była pod kontrolą. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej



Samochód osobowy zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Na pasy weszła kobieta. Ale kierowca ciężarówki nic sobie z tego nie zrobił - postanowił ominąć auto i omal nie potrącił pieszej. Niebezpieczną sytuację w Łodzi nagrał jeden z kierowców, a nagranie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

