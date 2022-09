Ruszył sezon na grzybobranie. Pochwalcie się swoimi zbiorami

Deszczowa pogoda sprzyja grzybobraniu, o czym informujecie wysyłając zdjęcia znalezionych okazów. Borowiki, podgrzybki czy maślaki pięknie prezentują się w koszykach, jednak przypominamy, by zbierać tylko te grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. Pochwalcie się Waszymi zbiorami. Czekamy na Wasze zdjęcia.

Grzyby zebrane 14 września w lesie pod Łodzią Autor: oboknas55

Sezon na grzyby w Polsce trwa od czerwca do później jesieni. Jego szczyt następuje we wrześniu i październiku. Udanemu grzybobraniu sprzyjają opady deszczu, których w ciągu ostatnich dni w różnych częściach kraju nie brakuje.

Specjaliści przypominają, że należy zbierać tylko te grzyby, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Istnieje kilka gatunków trujących, które do złudzenia przypominają te jadalne, dlatego łatwo może dojść do pomyłki. Większość grzybów, które są najbardziej niebezpieczne i śmiertelnie trujące, ma blaszki o białym zabarwieniu. Jeżeli zauważymy u siebie jakiekolwiek objawy zatrucia po spożyciu grzybów, podobne do niestrawności, powinniśmy jak najszybciej udać się do lekarza lub zadzwonić po pomoc.

Jak się przygotować do lasu?

Na grzyby warto założyć bluzkę z długim rękawem i spodnie z długimi nogawkami, buty z wyższą cholewką oraz nakrycie głowy. Środek odstraszający owady uchroni nas przed komarami i kleszczami. Lepszym wyborem od foliowej torebki będzie koszyk, najlepiej wiklinowy. W torebce z folii grzyby powiem parują i szybko mogą się popsuć.