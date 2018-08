Rewolucja w emeryturach. Co chcesz wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Witam. Mam następujące pytanie: Co w przypadku przynależności do programu PPK i następuje utrata pracy i chęć wypłacenia wszystkich nagromadzonych środkach? We wczorajszym wystąpieniu Pani Minister mówiła o możliwości wypłacenia w momencie poważnej choroby, a mnie interesuje co w przypadku utraty pracy?...