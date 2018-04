Reporter 24 na Paradzie Kwiatów w Holandii. "Niesamowity widok"

Reporter 24 zabiera nas w niezwykłą podróż - do Holandii na jedyną w roku Paradę Kwiatów. To tam w ten weekend można podziwiać ogromne platformy ozdobione kwiatami, ludzi w kolorowych strojach, do tego maszerujące i jadące na rowerach orkiestry. Widok był niesamowity - mówi pan Janusz, a na dowód przesyła nagrania. Zobaczcie sami!

Słynna Parada Kwiatów odbywa się raz w roku. W sobotę po godzinie 9 rano pochód wyruszył z Noordwijk. Na trasie znalazły się między innymi Voorhout, Sassenheim i Bennenbroek. W sobotę wieczorem parada dotrze do Haarlem, to około 40 kilometrów od Noordwijk.

Olbrzymie konstrukcje kwiatowe robią wrażenie, więc nic dziwnego, że to jedna z najsłynniejszych kwiatowych imprez w Europie. Mobilne platformy ozdobione masą wiosennych kwiatów - między innymi hiacyntami, tulipanami, żonkilami - przykuwają każdą uwagę.

- To bardzo popularne wydarzenie w tym regionie. Przyjeżdżają tu specjalnie setki turystów, żeby zobaczyć to na własne oczy - opowiada nam pan Janusz.

"Znak, że nadeszła wiosna"

Reporter 24 od 20 lat mieszka w Holandii, obecnie w Voorhout. Do naszej redakcji przesłał nagrania, na których widać chociażby kwiatowe instrumenty, zwierzęta - krowę, wielbłądy, czy jadące na rowerach orkiestry.

- To znak, że nadeszła wyczekiwana wiosna. Konstrukcje obfitują w najróżniejsze kwiaty, a wszystko to wygląda niesamowicie - mówi pan Janusz.

I opowiada także o kulisach przygotowań do pochodu. - Nad kwiatowymi platformami pracują nie tylko okoliczne firmy, ale również poszczególne gminy. Często są to produkcje tematyczne. Wiele osób jest w to zaangażowanych, a efekt jest nie do opisania - kończy Reporter 24.

Parada Kwiatów w Holandii odbywa się po raz 71, a tematem głównym wydarzenia była kultura. Kwieciste pojazdy będzie można podziwiać także w niedzielę w Haarlemie i Noordwijk.

