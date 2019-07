Zjechał z pasa wprost pod kombajn

Kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwległy pas drogi i zderzył się czołowo z kombajnem w Piławie Górnej (Dolnośląskie). Został przewieziony do szpitala na badania. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24 od serwisu tvsudecka.pl.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14 w Piławie Górnej.



- Doszło do zderzenia samochodu osobowego z kombajnem. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca volkswagena passata zjechał na łuku na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z kombajnem - przekazała starsza aspirant Monika Kaleta z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jak doprecyzowała policjantka, obaj kierowcy byli trzeźwi, a prowadzący kombajn miał wszystkie pozwolenia.



- Sprawca zdarzenia, czyli kierowca volkswagena nie uskarżał się na żadne dolegliwości, ale ze względu na zderzenie z tak dużą maszyną został zabrany do szpitala na badania diagnostyczne - powiedziała st. asp. Kaleta.



Działania służb na miejscu zakończyły się, policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.