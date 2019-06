Upał pokonał tory, grad wielkości jabłek czy sowa w opałach? Głosujcie

Po zeszłotygodniowej fali upałów nie zabrakło Waszych relacji pogodowych. Grad wielkości jabłek, gwałtowne burze i piękne mammatusy nawiedziły w zeszłym tygodniu Polskę. Piotr przysłał zdjęcia wygiętej od gorąca szyny na torowisku tramwajowym w Bydgoszczy. Od Reporterki 24 Mai otrzymaliśmy nagranie pirata drogowego, który nie zwalnia na pasach, a sowę uratowaną przez strażaków z Nysy przysłał na Kontakt 24 damiansiwy. Który materiał był najlepszy? To do Was należy decyzja.

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Na torowisku odbiła szyna

Mammatusy na niebie

Grad wielkości jabłek

Młoda sowa wypadła z gniazda, została uratowana

Pirat drogowy w oku kamery

"Błyskawice otoczyły miasto" Głosuj Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? Na torowisku odbiła szyna 38%

Mammatusy na niebie 0%

Grad wielkości jabłek 31%

Młoda sowa wypadła z gniazda, została uratowana 23%

Pirat drogowy w oku kamery 0%

"Błyskawice otoczyły miasto" 8% Dziękujemy za oddany głos! 13 oddanych głosów zobacz wyniki

Na torowisku odbiła szyna. Wszystko przez upał

Szyna na torowisku tramwajowym w Bydgoszczy wygięła się od gorąca. - Temperatura sięga ponad 30 stopni, przy jezdni ponad 40, a na torowisku jeszcze więcej - tłumaczy Krzysztof Kosiedowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Pierwszą informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej



Mammatusy na niebie. Relacja Reportera 24

Gwałtowna pogoda nie daje za wygraną. W całym kraju jest bardzo gorąco, na dodatek występują burze. W Tychach i w Ornontowicach na Śląsku na niebie pojawiły się mammatusy, spadł także grad. Materiały pogodowe otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Niszczył samochody, wybijał okna. Grad wielkości jabłek

Przez województwo lubuskie przeszła krótka, ale bardzo intensywna burza. Najgorzej było w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach, gdzie straż interweniowała wiele razy. Głównie były to zalania oraz połamane gałęzie. W czasie opadów ulicami Gorzowa płynęła rzeka deszczu i padał duży grad, co widać na zdjęciach nadsyłanych na Kontakt 24. Czytaj więcej



"Spisali się znakomicie". Młoda sowa wypadła z gniazda, została uratowana

Autor: ~damiansiwy Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Młoda sowa wypadła z gniazda i wylądowała na jednym z trawników w Nysie (Opolskie). Z pomocą pospieszył jej mieszkaniec miasta, weterynarz i miejscowi strażacy. Ptak bacznie obserwował przygotowania do akcji i nie stawiał oporu, gdy jeden z ratowników, po drabinie, wnosił go na drzewo. Nagranie z akcji pomocy sowie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Pasy co kilkadziesiąt metrów, kierowca nie zwalnia. Pirat drogowy w oku kamery

Autor: ~Maja Na Antenie Wykorzystany w serwisie Piraci drogowi Materiał pokazujący niebezpieczne zachowanie drogowych piratów

Kierowca czerwonej mazdy mknie po ulicy, na której co kilkadziesiąt metrów znajdują się przejścia dla pieszych. Wyprzedza tuż przed jednym z nich. - Rok temu na tym odcinku drogi zginęła moja przyjaciółka - mówi autorka filmu. Nagranie pokazujące jazdę pirata drogowego otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej



"Błyskawice otoczyły miasto". Nocny spektakl na zdjęciach

"Było spektakularnie" - komentuje Hubert z Warszawy, "1 w nocy, a wygląda na 15" - relacjonuje Allla z Warki. Zdjęcia i nagrania burz, które minionej nocy przeszły nad Polską przysłaliście na Kontakt 24. Czekamy na kolejne. Czytaj więcej

