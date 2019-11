Przepisowy daniel czy mniej zdyscyplinowani ludzie? Wybieracie materiał tygodnia

Strażacy uratowali psa, który wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Mieszkaniec Krakowa ocalił życie nietoperza ogłuszonego przez srokę. Mieszkańców Krynicy-Zdroju (Małopolskie) zaskoczył daniel, który dostosował się do zasad ruchu drogowego. Tego samego nie można powiedzieć o kobiecie, która weszła na nieoświetloną jezdnię, tuż przed nadjeżdżające auto. Z kolei kierowca w Zielonej Gorze (Lubuskie) omal nie potrącił pieszej, przechodzącej przez przejście z psem. Podobnie było w Warszawie, gdzie samochód wjechał na pasy, ignorując przechodniów. Który materiał zrobił na Was największe wrażenie? Głosujcie.

Który materiał był najlepszy w minionym tygodniu? "Gdybym nie zatrąbił, doszłoby do tragedii"

Wjechał na przejście obok pieszego. Policjanci byli czujni

Pies wpadł do studzienki. "Bamo rzucił się na szyję strażakowi"

Zdyscyplinowany daniel na pasach

Weszła na nieoświetloną jezdnię, tuż przed maskę samochodu

Wsadził nietoperza na hulajnogę i zawiózł do biura. "Był ogłuszony przez srokę"

Wjechał na przejście obok pieszego. Policjanci byli czujni 0%

Pies wpadł do studzienki. "Bamo rzucił się na szyję strażakowi" 50%

Zdyscyplinowany daniel na pasach 50%

Weszła na nieoświetloną jezdnię, tuż przed maskę samochodu 0%

Wsadził nietoperza na hulajnogę i zawiózł do biura. "Był ogłuszony przez srokę"

"Gdybym nie zatrąbił, doszłoby do tragedii". Niebezpieczne wyprzedzanie na pasach

Autor: ~Łukasz

Gdyby nie reakcja pana Łukasza, kobietę z psem na smyczy prawdopodobnie potrąciłby samochód. Reporter 24 zatrzymał się przed pasami w Zielonej Górze (Lubuskie), by przepuścić pieszą. Gdy ta weszła na zebrę, drugim pasem jechał rozpędzony samochód, którego kierowca nie zatrzymał się przed przejściem. Czytaj więcej

Wjechał na przejście obok pieszego. Policjanci byli czujni

Autor: ~Nie mam nicku :-)

Kierowca opla nie zwrócił uwagi na przechodzącego przez pasy pieszego. Pewnie wjechał na przejście na oczach stojących obok policjantów, a ci ruszyli za nim w pościg. Nagranie z Warszawy otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Pies wpadł do studzienki. "Bamo rzucił się na szyję strażakowi"

Półtoraroczny pies zaginął w trakcie spaceru. Skomlenie i jęczenie czworonoga usłyszał jeden z członków ekipy poszukiwawczej. Okazało się, że zwierzę wpadło do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej. Wtedy na pomoc zostali wezwani strażacy. Pierwszą informację oraz zdjęcia z ich akcji w Zabrzu (Śląskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zdyscyplinowany daniel na pasach

Autor: ~Sądeckie Drogi

Ulicami Krynicy-Zdroju (Małopolskie) spacerował daniel. Zwierzę nie bało się samochodów i zachowywało się tak, jakby znało przepisy ruchu drogowego. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Weszła na nieoświetloną jezdnię, tuż przed maskę samochodu

Autor: ~AndNie Na Antenie

Ulica była nieoświetlona, a do przejścia dla pieszych było niedaleko. Mimo to na jezdnię, wprost przed maskę samochodu, weszła kobieta. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w środę wieczorem w Białymstoku, nieopodal jednego z dyskontów. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wsadził nietoperza na hulajnogę i zawiózł do biura. "Był ogłuszony przez srokę"

Autor: ~Jarek Kozikowski Na Antenie

Mieszkaniec Krakowa w drodze do pracy zauważył bawiącą się czymś na chodniku srokę. Kiedy podjechał bliżej, ptak odleciał, a oczom krakowianina ukazał się wycieńczony nietoperz. Nagranie i informację z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

