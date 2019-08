Pendolino stanęło, bo ktoś ukradł 300 metrów trakcji

380 osób ewakuowano z pendolino na Centralnej Magistrali Kolejowej w Łódzkiem. Pociąg wjechał w uszkodzoną sieć trakcyjną i uszkodził pantograf, który miał uderzyć w szybę. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14 w miejscowości Roszkowa Wola. "Około godziny 13:00 zerwało pantograf, który uszkodził przednią szybę składu pendolino" - poinformował nas pasażer składu.

- Uszkodzona była linia trakcyjna, pociąg relacji Warszawa-Wrocław ma uszkodzoną przednią szybę - przekazał w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 brygadier Marcin Dulas, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Kradzież trakcji

Jak się okazało, powodem awarii była kradzież trakcji. - Doszło do niej w przeciągu ostatnich ośmiu godzin. Skradziono około 300 metrów przewodów trakcyjnych - powiedziała nam starsza aspirant Aleksandra Jakubiak z miejscowej policji.

Jak dodała policjantka, pociągi, które przejeżdżały trasą przed pendolino, nie miały problemów. Z kolei skład pendolino stanął. - To prawdopodobnie zależy od mocy i prędkości pociągu - doprecyzowała.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej. Policja ustala, kto stoi za kradzieżą trakcji.

Komunikacja zastępcza

Piotr Marzec z biura prasowego PKP Intercity podał, że składem podróżowało 380 osób. Pasażerom zorganizowano zastępczą komunikację autobusową. Przy ich przesadzaniu pomagała straż pożarna oraz straż ochrony kolei. Pasażerowie zostali przewiezieni do stacji w Koluszkach, gdzie przesiądą się do pociągu zastępczego, który zabierze ich w dalszą drogę do Wrocławia.

Komunikat w sprawie podało biuro prasowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. "Na miejscu działa zespół techniczny oraz dwa pociągi do naprawy sieci. Wprowadzono zmiany w rozkładzie. Pociągi kierowane są zmienioną trasą przez stacje Tomaszów Mazowiecki i Koluszki. Podróżni na stacjach i przystankach są informowani o aktualnej sytuacji i zmianach w kursowaniu pociągów. W pociągach informacje przekazują drużyny konduktorskie" - napisano w komunikacie.

Autor: ~Jakub

Autor: ~Alex3400