Pełnia Księżyca czy plaga biedronek? Wybierz materiał tygodnia

Mijający tydzień pełen był emocji. Reporterzy 24 zaangażowali się w głosowanie w wyborach parlamentarnych, ustawiając się w kolejkach do konsulatów poza granicami kraju. Fotografowali także pełnię Księżyca i jesienne krajobrazy. Zaobserwowali plagę biedronek azjatyckich w Polsce oraz niebezpieczne sytuacje na drodze. Który z materiałów był najciekawszy? Wybór należy do Was!

Który materiał był najlepszy w tym tygodniu? W stolicy zawyły syreny alarmowe

Polacy głosowali za granicą

Pełnia Myśliwych

"Przecież on nie po tej stronie jedzie". Pod prąd na S3

Plaga biedronek azjatyckich

"Jechałem z dzieckiem. Przestraszyło się, aż krzyknęło"

Zawyły syreny alarmowe. Awaria systemu w stolicy

Autor: ~Patrycja

W sobotę po 21 w niektórych dzielnicach Warszawy słychać było syreny alarmowe. Ratusz zapewnia, że to tylko awaria systemu ostrzegania. Nagrania od zaniepokojonych sytuacją mieszkańców otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

Polacy głosowali za granicą, kolejki przed konsulatami

We Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Belgii - Polacy mieszkający za granicą i turyści z Polski ustawiali się w kolejkach, by oddać głos w wyborach parlamentarnych. - Pierwszy raz widzę coś takiego, jestem w szoku. Zwykle podczas głosowania kolejka nie wychodzi z budynku, a dziś ludzie stoją na ulicy - mówił mieszkający w Londynie pan Eugeniusz. Nagrania i zdjęcia kolejek otrzymujemy na Kontakt 24. Zobacz więcej





Za nami Pełnia Myśliwych. Pokazaliście, jaka była piękna

W nocy można było podziwiać pełnię Księżyca. Srebrny Glob świecił wyjątkowo jasno. Zdjęcia wysłaliście na Kontakt 24. Zobacz więcej







"Przecież on nie po tej stronie jedzie". Nagranie Reportera 24

Samochód jechał pod prąd drogą ekspresową S3, w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, wprost na auto Reportera 24. O zdarzeniu mężczyzna zawiadomił policję. Nagranie niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej



Plaga biedronek azjatyckich

Autor: ~Tori

Nie można powiedzieć, że biedronki azjatyckie są szczególnie niebezpieczne dla człowieka. Oczywiście, wydzielają substancje zawierające związki, które mogą wywoływać reakcje alergiczne - powiedział dr Karol Szawaryn, entomolog z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Nagrania biedronek azjatyckich otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

"Jechałem z dzieckiem. Przestraszyło się, aż krzyknęło"

Autor: dzadzo Na Antenie

Niebezpieczna sytuacja na krajowej "siódemce". Samochód ciężarowy wyprzedzając kombajn niemal zderzył się z autem osobowym. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej





Magiczny poranek w lesie

Zaczerwieniła się jarzębina, spadają kasztany, a w lasach roi się od grzybów. Dominują brązy i odcienie złotego, a promienie słońca zachęcają do spacerów i fotografowania przyrody. Zobacz więcej

***

