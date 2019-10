Odważna wiewiórka zawędrowała na szczyt. Wybraliście materiał września

Choć po wrześniu pozostały już tylko wspomnienia, to podsumowaliście go pod względem najlepszych materiałów nadesłanych do naszej redakcji. Najwięcej głosów przyznaliście wiewiórce, która śmiało pozowała do zdjęć Reporterowi 24 nad Narwią. Na drugim miejscu uplasowało się niesamowita fotografia tęczy, którą uchwycono nad warszawską Białołęką. Trzecim, najlepszym materiałem we wrześniu, okazała się być galeria Jagi_, której każdy spacer z aparatem przynosi zapierające dech w piersiach fotografie. Gratulujemy!

Który materiał był najlepszy we wrześniu? Słoneczny koniec lata

Łoś pojawił się znikąd

Reporter 24 upolował Pełnię Żniwiarzy

Trąba wodna nad Bałtykiem

Tęcza rozświetliła niebo po burzy

"Oswojona wiewiórka" w obiektywie

Reporterka 24 na grzybach

Utknął pod wiaduktem, zgubił instalację gazową

Drzewo runęło tuż za przejeżdżającym autem Głosuj Który materiał był najlepszy we wrześniu? Słoneczny koniec lata 15%

Łoś pojawił się znikąd 2%

Reporter 24 upolował Pełnię Żniwiarzy 7%

Trąba wodna nad Bałtykiem 8%

Tęcza rozświetliła niebo po burzy 18%

"Oswojona wiewiórka" w obiektywie 38%

Reporterka 24 na grzybach 10%

Utknął pod wiaduktem, zgubił instalację gazową 1%

Drzewo runęło tuż za przejeżdżającym autem 1% Dziękujemy za oddany głos! 260 oddanych głosów

I miejsce: "Oswojona wiewiórka" w obiektywie

"Jedna z moich oswojonych wiewiórek, które szykują się do zimy nad Narwią" - napisał Reporter 24 ATomek, który podzielił się z nami zdjęciem przyjaznego gryzonia. Zobacz więcej

II miejsce: Tęcza rozświetliła niebo po burzy

Autor: ~Paweł Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji

Opady deszczu i krupy śnieżnej pojawiły się w Polsce w czwartek. Jednak na koniec dnia pogoda zmalowała na niebie piękny spektakl. Nie umknął Reporterowi 24. Zobacz więcej



III miejsce: Słoneczny koniec lata

Jesień tuż tuż. Widać ją już w relacjach, które przysyłacie na Kontakt 24. Reporterka 24 Jaga udowadnia jednak, że lato nie daje za wygraną. Zobacz więcej

***

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

W poprzednich głosowaniach na materiał miesiąca wybraliście:

Materiał sierpnia: Jelenie w leśnym spa. Przyłapał je Reporter 24



Materiał lipca: Krowa weszła na dach dworku, ściągali ją strażacy. "Zmachaliśmy się"

Materiał czerwca: Jelenie utknęły w błotnistej mazi. 20 ratujących i kilka godzin akcji

Materiał maja: Niesamowity widok. Zielona wyspa w kształcie serca w samym środku rzepakowego pola

Materiał kwietnia: "Wystraszony jelonek" na środku jezdni. Osłaniali go kierowcy

Materiał marca: Obsiadły sosny, wróciły do gniazd. Reporterzy 24 witali bociany

Materiał lutego: "Robi wrażenie". Zobacz największą pełnię tego roku

Materiał stycznia: "Miałem mnóstwo szczęścia. Oko w oko z muflonami"