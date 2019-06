Odbił się od dwóch drzew i wpadł do rowu. Kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w gminie Poniec (Wielkopolska). Nie żyje 42-letni kierowca samochodu osobowego. Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do śmiertelnego wypadku doszło o godzinie 1.30 na drodze prowadzącej z Maciejewa do Grodziska.



- Mężczyzna z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i uderzył w drzewo - relacjonowała Monika Curyk, zastępca rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. - Po uderzeniu kierowca wrócił na swój pas i uderzył w kolejne drzewo po prawej stronie, następnie auto wpadło do rowu - dodała.



Za kierownicą samochodu siedział 42-letni mieszkaniec Gostynia. Mężczyzna zmarł, mimo reanimacji. Jak przekazała policja, jechał sam.