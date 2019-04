Notre Dame w ogniu, pieszy na drodze czy start rakiety? Wybierzcie materiał tygodnia

Zaskakujące zdarzenia drogowe, które powinny być przestrogą i start rakiety to tylko niektóre z licznych ciekawych relacji Reporterów 24, jakie otrzymaliśmy od Was w tym tygodniu. O tytuł materiału tygodnia walczy również niecodzienna interwencja strażaków, ratujących bocianie jaja, relacja Reporterów 24 z pożaru katedry Notre Dame, a także spacer pieszego po autostradzie. Co w tym tygodniu podobało Wam się najbardziej? Głosujcie.

Pieszy na autostradzie. "Szedł jak po chodniku"

Autor: ~Małgorzata Na Antenie

Mknące śląskim odcinkiem autostrady A4 samochody, a na lewym pasie pieszy. - Zauważyłam go w ostatniej chwili - relacjonuje Reporterka 24, pani Małgorzata. Nagranie pokazujące groźną sytuację na drodze otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Ciężarówką pod prąd na rondzie. "Informował mnie, że mu się spieszy"

Autor: ~blackdev Piraci drogowi Materiał pokazujący niebezpieczne zachowanie drogowych piratów

Jedzie ciężarówką pod prąd i zajeżdża drogę innemu kierowcy. Taką sytuację na rondzie w centrum stolicy nagrał Reporter 24. Czytaj więcej

Z bocianiego gniazda wypadły jaja. Pomogli strażacy

Jedno się stłukło, drugie w koc zawinęła mieszkanka wsi. Mowa o jajach bociana, które wypadły z gniazda w Gaszowicach (Śląskie). Na pomoc ruszyli strażacy ochotnicy. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Przejechał tuż przed rowerzystą. "Nie próbował hamować"

Autor: ~Franciszek Na Antenie Piraci drogowi Materiał pokazujący niebezpieczne zachowanie drogowych piratów

Rowerzysta był niemal w połowie przejścia dla pieszych, kiedy tuż przed nim przemknął samochód. - Nie zwracał uwagi, że tam jest przejście - komentował swoje nagrania Reporter 24 z Rzeszowa. Przysłał je na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Wczoraj zwiedzaliśmy, a dzisiaj płaczemy". Reporterzy 24 o Notre Dame

Reporterzy 24 wspominają katedrę Notre Dame, w której w poniedziałek wybuchł pożar. Nie tylko Francja, ale cały świat przyglądał się temu z niedowierzaniem i smutkiem. "Oglądam relacje i płacze jak katedra płonie na naszych oczach" - napisała Katarzyna. "Zwiedzaliśmy Notre Dame jeszcze wczoraj, a dzisiaj płaczemy z mieszkańcami Paryża" - to z kolei słowa pana Pawła. "Szacunek dla tych, którzy stworzyli to cudowne, historyczne miejsce" - pisze marcos. Czytaj więcej

Dwa polskie satelity wyleciały w kosmos. Start rakiety na nagraniu Reportera 24

Autor: ~michalito44

Z ośrodka NASA na wyspie Wallops w USA wyleciały w środę o godzinie 22.46 czasu polskiego dwa polskie satelity: zbudowany przez studentów KRAKsat i Światowid. Ten drugi, to stworzony przez Polaków satelita komercyjny i obserwacyjny. Nagranie ze startu rakiety otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

15-latka na rowerze uderzyła w auto. "To nagranie może być przestrogą"

Autor: ~Grzegorz Na Antenie

Rowerzystka zderzyła się z samochodem osobowym na przejściu dla pieszych w Radomiu (Mazowieckie). Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Moment niebezpiecznego zdarzenia zarejestrowała kamera Reportera 24. Czytaj więcej

Wjeżdżają pod prąd, by nie stać w korku

Autor: ~romek Piraci drogowi Materiał pokazujący niebezpieczne zachowanie drogowych piratów

Kamera w samochodzie Reportera 24 zarejestrowała nietypowe zdarzenie. Kierowcy wjeżdżają pod prąd, omijając wysepkę na skrzyżowaniu ulic Ordona i Jana Kazimierza w Warszawie. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Omija autobus, przecina zebrę. Piesi mu nie przeszkadzają

Kierowca miejskiego autobusu przepuszcza pieszych. Kierowca citroena tego nie robi - omija na podwójnej ciągłej, przejeżdża przez przejście, gdy są na nim piesi. ''To nie pierwszy raz w tym miejscu. Jestem zdeterminowany, żeby coś z tym zrobić.'' Film z Warszawy otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

Chmara jeleni przebiegła przez drogę. "Bardzo majestatycznie"

"Bój o Kołobrzeg" oczami Reportera 24

Siedział przy drodze. Reporter 24 spotkał białego daniela

"Złapaliśmy kontakt wzrokowy". Niezwykłe spotkanie z rysiem

Do pandy zapakował cielaka

Budziła się ze snu zimowego. Nagrał ją Reporter 24

Zimowy krajobraz i skrzydlate modelki. Z kamerą w Górach Sowich

Na drogę wyskoczyła chmara jeleni. "Duże zaskoczenie"



"Łapki przymarzły mu do mostu". Na ratunek jenotowi



"Miałem mnóstwo szczęścia". Oko w oko z muflonami

Spłoszona przez psy, w pułapce. Pomogli strażacy

Tuńczyk za blisko trzy miliony euro. Rekordowa cena na japońskiej aukcji



"Świat wygląda jak zaczarowany". Atak zimy w obiektywie Reporterki 24

Rogatki na radiowozie zwycięzcą głosowania