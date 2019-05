Nie ustąpił pierwszeństwa. Auto na dachu, cztery osoby w szpitalu

Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów na trasie z Jaźwiny w stronę Stoszowa (Dolnośląskie). Na miejscu interweniował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który jedną z poszkodowanych, w stanie ciężkim, przewiózł do wrocławskiego szpitala. Pierwszą informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24 od tvsudecka.pl.

Do zdarzenia doszło po godzinie 14.

- Na trasie z Jaźwiny do Stoszowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volvo nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu renault i wjechał na skrzyżowanie, co zakończyło się zderzeniem pojazdów - poinformował aspirant sztabowy Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala - dodał policjant.

Jak poinformowała Kinga Czerwińska, zastępca rzecznika prasowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jedną z osób poszkodowanych była 35-letnia kobieta, która w stanie ciężkim przetransportowana została z pomocą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do wrocławskiego szpitala.

Opuścili auta przed przyjazdem służb

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

- Działania strażaków polegały głównie na zabezpieczeniu terenu, na którym miało miejsce zdarzenie oraz na przygotowaniu terenu pod lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jeden z samochodów zakończył swój bieg na dachu, ale wszyscy uczestnicy wypadku zdołali opuścić pojazdy samodzielnie przed przyjazdem służb - poinformował kapitan Sławomir Dudziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.