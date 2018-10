Ptasie odwiedziny, Księżyc, czy brawurowa jazda zakończona w budynku?

Kiedy mały zniczek usiadł na tarasie pana Andrzeja, ten bez wahania chwycił za aparat. Podobnie jak wielu innych Reporterów 24 podczas pełni Księżyca Myśliwych. Trzymaliście rękę na pogodowym pulsie, a świadczą o tym niesamowite relacje, które otrzymaliśmy od was w minionym tygodniu. Wśród propozycji znalazła się też brawurowa jazda młodego kierowcy, zakończona na ścianie restauracji. Decyzja należy do was, głosujcie.

Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Spragniony ptaszek pił z ręki

Wypadł z drogi, wjechał w restaurację

Sztorm, wiatr i krupa śnieżna

Księżyc Myśliwych w obiektywach Reporterów 24

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr Głosuj Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Spragniony ptaszek pił z ręki 81%

Wypadł z drogi, wjechał w restaurację 15%

Sztorm, wiatr i krupa śnieżna 0%

Księżyc Myśliwych w obiektywach Reporterów 24 0%

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr 4% Dziękujemy za oddany głos! 26 oddanych głosów zobacz wyniki

Spragniony ptaszek pił z ręki. "Nie bał się nas. Z łatwością dał się złapać"

Autor: ~atexandrzej Wykorzystany w serwisie odtwórz

To było niecodzienne spotkanie. Mały, szaro-zielony ptaszek z żółtą "czapeczką" odwiedził Reporterów 24. Był to zniczek zwyczajny, jeden z najmniejszych ptaków Europy. A do tego bardzo spragniony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wypadł z drogi, wjechał w restaurację. Poleciały dachówki, popękała ściana

Autor: ~Tomasz Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i z impetem wjechał w restaurację w Łukominie (Lubuskie). Na nagraniu z monitoringu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, widać jak auto "wbija się" w budynek. Jak poinformowały służby, 20-letni sprawca zdarzenia nie miał prawa jazdy. Czytaj więcej

Sztorm, wiatr i krupa śnieżna. Pogoda w waszych obiektywach

Noc i środowy poranek w Polsce obfitowały w gwałtowne zjawiska pogodowe. Silny wiatr, ulewy, czy sztorm na Bałtyku. Materiały przedstawiające aurę w waszych okolicach przesyłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

Księżyc Myśliwych w obiektywach Reporterów 24

Za nami pełnia Księżyca. Choć doszło do niej w środę na chwilę przed godziną 19, przez całą noc uwiecznialiście Srebrny Glob a zdjęcia wysyłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

Słońce, czysty jesienny błękit i wiatr

„Dzisiaj prawie od rana świeciło słońce. Wiatr w porywach urywał głowy i pędził białe chmurki po czystym błękicie nieba. To cena, jaką trzeba było zapłacić za piękne, wolne od płacht smogu niebo i haust świeżego powietrza” - tak opisała swój spacer Reporterka 24 Jaga. Zobacz więcej