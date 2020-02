Przeleciał nad Polską, rozświetlił niebo. Bolid materiałem stycznia

To mógł być najjaśniejszy bolid od lat. W Poznaniu uchwycił go Reporter 24. Nagranie na tyle Wam się spodobało, że zostało materiałem stycznia. Meteor uzyskał 27 procent głosów. Na drugim miejscu ex aequo znalazł się ptasi poranek w Poznaniu i szalona jazda busa w Solcu Kujawskim (18 proc.). Podium zamyka półcieniowe zaćmienie Księżyca (10 proc.). Gratulujemy!

I miejsce: Bolid nad Polską. "Mógł być najjaśniejszy od lat"

Autor: LensTravel

Jasny obiekt rozświetlił niebo nad Polską. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagrania, na których uchwyciliście bolid. Jedno z nich nadesłał z Poznania Reporter 24 LensTravel. Zobacz więcej

II miejsce: Ptasi poranek w Poznaniu

Autor: LensTravel

Miasto to nie tylko budynki i ludzie, ale także zwierzęta. Pokazał to LensTravel na swoim nagraniu, gdzie uchwycił gromadę ptaków nad Poznaniem. Zobacz więcej

II miejsce: Musiał zepchnąć auto, by nie zderzyć się z tirem

Autor: ~Piotr Na Antenie

Na ruchliwej drodze w okolicach Solca Kujawskiego (Kujawsko-Pomorskie) kierowca busa zdecydował się na wyprzedzanie. Kiedy zorientował się, że nie zdąży i może zderzyć się czołowo z ciężarówką, zepchnął z drogi samochód osobowy. Takie niebezpieczne zachowanie kierowcy busa nagrał Reporter 24. Zobacz więcej

III miejsce: Niezwykły Księżyc na zdjęciach Reporterów 24

W piątkowy wieczór ci, którym nie przeszkodziła pogoda, mieli szansę oglądać półcieniowe zaćmienie Księżyca. Mogliśmy też podziwiać Pełnię Wilka zwaną również Pełnią Starego Księżyca. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Zobacz więcej

