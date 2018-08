Pożegnanie strażaków, uparte łabędzie, czy jeleń na obwodnicy? Głosujcie

W minionym tygodniu dzięki wam dowiedzieliśmy się, jak uparte są łabędzie w Torzymiu (Lubuskie). Ze Szwecji otrzymaliśmy od was wzruszającą relację z pożegnania polskich strażaków. "Konstytucja!" skandowaliście na koncercie Rogera Watersa w Gdańsku. Nagraliście mrożące krew w żyłach chwile w Poznaniu i na obwodnicy Trójmiasta. Kiedy niebo nad Portugalią zmieniło kolor przez ogromne pożary, swoje relacje przysłaliście na Kontakt 24. Czas wybrać materiał tygodnia.

Blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki. "Są tu bardzo często"

Autor: ~Maria odtwórz

Rodzina łabędzi zatrzymała się przed fotoradarem i odpoczywała na krajowej "92" w Torzymiu (Lubuskie). Ptaki zablokowały ruch, dlatego auta musiały zwalniać i je omijać. Do zmiany pasa łabędzie przekonało dopiero trąbienie jednego z kierowców. - To droga wylotowa, ruch jest bardzo duży i nie trudno tu o nieszczęście - zaznaczyła Reporterka 24, od której otrzymaliśmy nagranie.

Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji. "Cieszymy się, że wracamy do domu"

Autor: ~Karol_Raczkowski odtwórz

Cieszymy się, że wracamy do domu i do naszych rodzin; po drodze żegnali nas Szwedzi, w porcie uroczyście pożegnała nas Polonia - powiedział dowódca polskich strażaków w Szwecji młodszy brygadier Michał Langner z KG PSP. Do Polski strażacy wrócili w poniedziałek rano. Na Kontakt 24 otrzymujemy nagrania z pożegnania strażaków, a także ich przejazdu.

"Konstytucja! Konstytucja!". Roger Waters wystąpił w Gdańsku

Autor: ~Piotr odtwórz

"Uwolnić media", "uwolnić sądy", "konstytucja!"- to niektóre z napisów wyświetlonych na telebimach w czasie koncertu Rogera Watersa w Gdańsku. Muzyk wystąpił na nim w koszulce KOD-u. Nagranie i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Ktoś nie zamknął bramy, na obwodnicę wbiegł jeleń. "Wszyscy zaczęli nagle hamować"

Autor: ~Przemek odtwórz

Jeleń wbiegł na trójmiejską obwodnicę, między ciężarówkę a wyprzedzający ją samochód. Później biegł pasem zieleni tuż obok samochodów. – Wszyscy kierowcy zaczęli hamować, pan za mną o mało nie wjechał mi w bagażnik. Nie była to miła sytuacja – opowiada Reporter 24, który przysłał nam nagranie.

Rdzawe niebo nad Portugalią. Pożary trudne do opanowania

Opanowanie portugalskich pożarów może zająć jeszcze wiele dni - zapowiedział premier Portugalii Antonio Costa. Ogień zbliża się do miasta Silves na południu kraju. Dym gęstnieje, a mieszkańcy mówią, że "sypie śniegiem". Zdjęcia z Portugalii otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Z chodnika wprost pod nadjeżdżający autobus. Centymetry od tragedii

Autor: ~Radek Na Antenie odtwórz

Jedzie chodnikiem, nagle odbija w lewo, wjeżdża prosto na jezdnię i się przewraca. Autobus przejeżdża centymetry obok niej. Kobiecie nic się nie stało, pojazd lekko trącił oponę jej roweru. Niebezpieczny manewr na ulicy Słupskiej w Poznaniu zarejestrowała sklepowa kamera. Nagranie tego niebezpiecznego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.