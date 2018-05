Pożar na składowisku odpadów. 20 zastępów w akcji

Gęste kłębu dymu unoszące się na czerwonym niebie - zdjęcia i nagrania przedstawiające pożar na składowisku odpadów w Łabiszynie (Kujawsko-Pomorskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Pożar aktualnie gasi 20 zastępów straży pożarnej.

Autor: ~Edyta odtwórz

Pierwsze informacje o pożarze otrzymaliśmy od Reporterów 24. Potwierdził je kpt. Mirosław Wrzesiński z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy w niedzielę około godziny 23 i od tego czasu, na miejscu ciągle trwa akcja – przekazał. – Doszło do pożaru składowiska odpadów do produkcji paliwa alternatywnego, są to przede wszystkim odpady plastikowe – poinformował.

Trwa akcja gaśnicza

Jak podał, w tej chwili w akcji bierze udział 20 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

– Nie ma osób poszkodowanych. W tej chwili trudno przewidzieć ile czasu może jeszcze potrwać akcja – powiedział.

Autor: ~Edyta

Autor: ~Edyta odtwórz