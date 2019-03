Pożar mieszkania. Jedna osoba nie żyje, dziewięć w szpitalu

Jedna osoba nie żyje, a dziewięć zostało poszkodowanych w wyniku pożaru, do którego doszło w jednym z bloków we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie). Jak informuje straż pożarna, z budynku ewakuowano około 100 osób. Pierwszą informację o pożarze i zdjęcia otrzymaliśmy na kontakt 24.

Informacja o pożarze w bloku przy ul. Dziewińskiej wpłynęła do straży pożarnej przed godziną 18.

- Pierwsze sygnały o dużym zadymieniu w bloku przy ulicy Dziewińskiej zaczęliśmy otrzymywać o godzinie 17.50. Pod wskazany adres pojechało siedem pojazdów straży pożarnej. Na miejscu okazało się, że w mieszkaniu na pierwszym piętrze wybuchł pożar - poinformował starszy kapitan Marcin Jaworski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Jedna osoba nie żyje

- Strażacy weszli do mieszkania, zlokalizowali pożar oraz znaleźli zwęglone ciało - poinformował Marcin Jaworski. - W wyniku pożaru do szpitala trafiło dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci. Osoby te skarżyły się na ból głowy, który był prawdopodobnie spowodowany przez wdychanie dymu - uzupełnił strażak.

Około 100 osób ewakuowanych

Jednocześnie prowadzona była akcja ewakuacji mieszkańców. W jej wyniku ewakuowano około 100 osób. - Na miejsce został podstawiony autobus zadysponowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Ewakuowani mieszkańcy mogą w nim poczekać, aż strażacy zakończą swoje działania. Część mieszkańców skorzystała z pomocy swoich rodzin i znajomych - powiedział.

Trwa wietrzenie budynku. - Pożar jest już ugaszony, ale trzeba jeszcze przewietrzyć budynek, oddymić go, sprawdzić pomieszczenia na obecność tlenku węgla. Na tę chwilę jest za wcześnie, by móc określić, co było przyczyną wybuchu pożaru - powiedział oficer prasowy.