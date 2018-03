Pożar hotelu w Dublinie. W ogniu kilka pięter

Strażacy walczą z pożarem hotelu, który znajduje się niedaleko lotniska w północnym Dublinie w Irlandii. Ogień pojawił się na wyższych kondygnacjach budynku. Ewakuowano 150 osób. Nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Ogień pojawił się w środę po godzinie 19:30 w Metro Hotel znajdującym się w dzielnicy Ballymun.

Według informacji podawanych przez BBC, płomienie pojawiły się na 13 piętrze budynku. Z kolei "The Irish Sun" podaje informację, że ogień pojawił się na ósmym piętrze.

"Do hotelu przylegają apartamenty i właśnie to ta część płonie. Jak widać na filmach, część hotelowa, ta niższa, jest bez płomieni, a część, w której są apartamenty, od szóstego piętra w górę, płonie" - napisał pan Adam, od którego otrzymaliśmy nagrania.

Ewakuowano 150 osób

Z budynku ewakuowano 150 gości. Jak przekazała na swoim profilu straż pożarna z Dublina, nie zgłoszono żadnych ofiar. - Ważne jest, abyśmy podawali prawidłowe i rzeczowe informacje. Na razie nie mamy żadnych doniesień o ofiarach - napisali strażacy na swoim twitterowym profilu.



#Ballymun UPDATE: It is important for us to give out correct and factual information. As of yet we have no reports of any casualties or people unaccounted for. pic.twitter.com/KMqLGGTGb5 — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) 21 marca 2018





W nagłych wypadkach budynek był także wykorzystywany przez Radę Miejską Dublina jako tymczasowy hotel dla bezdomnych, jednakże żadna z rodzin nie znajdowała się wtedy w budynku.

W akcji gaśniczej bierze udział osiem zastępów irlandzkiej straży pożarnej, czyli co najmniej 60 strażaków, trzy lotnicze jednostki gaśnicze.

