Pożar hali magazynowej. "Wewnątrz samochody do recyklingu"

Pożar hali magazynowej w Radzionkowie (Śląskie). Wewnątrz znajdowały się samochody przeznaczone do recyklingu. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Pierwszą informację, zdjęcie oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Autor: ~Tomasz Wykorzystany w serwisie odtwórz

"Pożar w Radzionkowie tuż obok rozlewni paliw" - poinformował po godzinie 7 pan Tomasz, który do naszej redakcji przesłał nagranie oraz zdjęcie przedstawiający zdarzenie.

Jak przekazał na antenie TVN24 młodszy brygadier Piotr Pichura z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, pierwsze zgłoszenie wpłynęło do nich po godzinie 6:30. - Jeżeli chodzi o ten pożar, to jest to hala magazynowa przy ulicy Nałkowskiej. W hali zgromadzone są samochody do złomowania, do recyklingu - relacjonował oficer prasowy.

Brak rannych

Strażak dodał, że na miejscu pracuje 15 zastępów. - Sytuacja, jak mi przekazywano jest już opanowana, czyli trwa dogaszanie budynku. Nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych - podkreślił.

Pytany o obszar objęty pożarem młodszy brygadier Pichura odpowiedział, że hala ma wymiary 60 metrów długości na 15 metrów szerokości, zaś strop sięga aż 12 metrów wysokości. Zaznaczył też, że pożar nie zagraża już sąsiednim budynkom.

mł. bryg. Piotr Pichura o pożarze Źródło: tvn24