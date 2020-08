Powrót do szkół. Czekamy na Wasze pytania i wątpliwości

Im bliżej do pierwszego dzwonka, tym więcej obaw w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w dobie pandemii. W jaki sposób chronić dzieci i nauczycieli? Czy możliwe jest zachowanie dystansu społecznego w szkołach? Co z lekcjami wychowania fizycznego? Co z obiadami w szkolnej stołówce? Jak będą wyglądać dowozy do placówek? Na Wasze pytania dotyczące powrotu do szkół czekamy w gorącym temacie Kontaktu 24 - odpowiedzą na nie dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka i zaproszeni przez nią eksperci.

Minister Piontkowski o powrocie do szkół Źródło: tvn24

Zobacz materiał "Faktów" TVN o tym, jak szkoły przygotowują się na powrót do szkół.

"Jak będzie wyglądała edukacja dla dzieci z obniżoną odpornością i niepełnosprawnych? Czy będzie nauczanie zdalne czy indywidualne?" - pyta Agataa78. Z kolei Gościa nurtuje pytanie dotyczące sytuacji, w której rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły również jest w grupie ryzyka. "Jakie wtedy dziecko powinno uzyskać zaświadczenie, aby przejść na naukę zdalną?" - zastanawia się. "Jak wytłumaczyć dziecku, że nie będzie mogło się wylewnie przywitać z koleżankami lub kolegami, których nie widziało od marca?" - chce wiedzieć Iga.

W wiadomościach przesyłanych do redakcji Kontaktu 24 podnosicie też kwestię tego, czy trzeba będzie posłać dziecko do szkoły. "Moje dziecko boi iść się do szkoły, w której będzie w sali 30 uczniów bez maseczek. Szkoła jest duża i na korytarzach są tłumy. I mówi, że nie pójdzie do takiej szkoły, po prostu się boi" - opisuje sytuację Matka. "Co mi grozi,jeśli nie wyślę dziecka do szkoły, ponieważ - po ludzku - boję się?" - pyta SANDALI.

"Jak to ma wszytko wyglądać w szkołach specjalnych czy ośrodkach szkolno-wychowawczych gdzie znajdują się internaty, a dzieci przyjeżdżają do takich szkół z całej Polski?" - zastanawia się Erelda.

Na więcej Waszych pytań i wątpliwości czekamy w gorącym temacie Kontaktu 24. Odpowiadać na nie już od środy będzie w portalu tvn24.pl Justyna Suchecka wraz z ekspertami.