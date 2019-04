Powrót bocianów ucieszył Was najbardziej. Wybraliście materiał marca

Stado bocianów, które rozsiadło się wygodnie na sosnach w podkarpackiej wsi zdobyło Waszą sympatię, a dzięki temu również tytuł materiału miesiąca w marcu. Drugie miejsce zajął ryś, który odwiedził Reporterkę 24 podczas jej porannej kawy. Na ostatnim miejscu podium ulokowała się pełnia Robaczego Księżyca, wraz z którą pożegnaliśmy zimę. Wszystkim laureatom gratulujemy i dziękujemy za Wasze głosy!

Do pandy zapakował cielaka. Policja: zgodnie z prawem Głosuj Który materiał był najlepszy w marcu? Zielony błysk nad Słońcem. Relacja Reportera 24 4%

Obsiadły sosny, wróciły do gniazd. Reporterzy 24 witają bociany 29%

"To było niesamowite przeżycie". Niedźwiedź na stoku narciarskim 5%

"Bój o Kołobrzeg" oczami Reportera 24 0%

Robaczy Księżyc na pożegnanie zimy. Był wspaniały 11%

Siedział przy drodze. Reporter 24 spotkał białego daniela 8%

Z chmury dymu wyjechała koparka 4%

"Złapaliśmy kontakt wzrokowy". Niezwykłe spotkanie z rysiem 24%

Tęcza na Podkarpaciu 6%

Do pandy zapakował cielaka. Policja: zgodnie z prawem 9% Dziękujemy za oddany głos! 322 oddanych głosów

I miejsce: Obsiadły sosny, wróciły do gniazd. Reporterzy 24 witają bociany

Stado bocianów rozsiadło się na gałęziach sosen, z zaciekawieniem obserwując mieszkańców podkarpackiej wsi. Do swojego gniazda w Sławie Wielkopolskiej przybył z kolei Kajtek, który - jak twierdzą mieszkańcy - od ośmiu lat wraca w to samo miejsce. Zdjęcia bocianów otrzymujemy na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: "Złapaliśmy kontakt wzrokowy". Niezwykłe spotkanie z rysiem

Poranna kawa z niezwykłym widokiem za oknem. Do okna Reporterki 24 podszedł ryś. - To nie było nasze pierwsze spotkanie, ale pierwszy raz podszedł tak blisko - opowiadała Edyta z Truckee w Stanach Zjednoczonych. Nagranie i zdjęcia przesłała na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: Robaczy Księżyc na pożegnanie zimy. Był wspaniały

Ta noc należała do Pełni Robaczego Księżyca, która pożegnała zimę, a zarazem przywitała wiosnę. Niektórym z was udało się uchwycić to piękne zjawisko. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czekamy na kolejne. Czytaj więcej

***

