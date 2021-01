PolskaSieSzczepi. Co chcecie wiedzieć o szczepieniach?

Mieszkam w miejscowości z ok 6 tyś.mieszkańców 3 punkty szczepień kiedy zadałem pytanie w POZ do którego należę o szczepienia czy tworzą jaką listę rezerwowá dla osób 60+ powiedziano że mogą zamówić 30 szt lub wielokrotność ale jak jest mało 80+ i 70+ to nie mogą innych szczepić jak będzie 29 to jedna...