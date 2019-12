Pod prąd i na czerwonym. "Wyskoczył jak wariat, chyba mu się śpieszyło"

Niektórym kierowcom brakuje cierpliwości, o czym przekonał się Reporter 24. Na zarejestrowanym przez niego nagraniu widać, jak kierowca opla wyprzedza go pasem przeznaczonym dla ruchu w przeciwnym kierunku. Na domiar złego skrzyżowanie pokonuje mimo czerwonego światła. Nagranie z Katowic otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Autor: ~Marcin

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na skrzyżowaniu alei Korfantego z ulicą Olimpijską. Pan Marcin czekał na zmianę świateł na ulicy Olimpijskiej.

- Tam jest jeden pas, dlatego jak jeden kierowca czeka, by skręcić w prawo, to blokuje tych, którzy chcieliby skręcić w lewo. Dojeżdżałem do skrzyżowania, zatrzymałem się przed sygnalizatorem, bo się włączyło czerwone światło - relacjonował Reporter 24.



Wtedy pojawił się samochód widoczny na nagraniu. - Nagle z boku wyjechała corsa. Wyprzedziła mnie po lewej stronie, jechała pasem do jazdy w przeciwnym kierunku, przejechała przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i skręciła w lewo. Nie widziałem osoby, która siedziała za kierownicą - mówił pan Marcin.

"Chyba mu się śpieszyło"

To ruchliwe miejsce. Aleja Korfantego jest dwupasmowa w obu kierunkach, przejeżdżają nią również tramwaje. Pan Marcin nie ukrywa zaskoczenia.



- Kierowca wyskoczył jak wariat mi z lewej strony. Nawet numerów nie widziałem. W tak ruchliwym miejscu nie spodziewałem się czegoś takiego. Chyba mu się śpieszyło. Dobrze, że nikomu się nic nie stało - podsumował.