Pociągi utknęły na ponad sześć godzin. Gigantyczne utrudnienia na kolei

Uszkodzona sieć trakcyjna między Nasielskiem a stacją Świercze (Mazowieckie) spowodowała gigantyczne utrudnienia na kolei. Pasażerowie piszą do nas z pociągów, które utknęły między stacjami bądź z peronów, gdzie czekają już kilka godzin. Niektóre pośpieszne składy są opóźnione o ponad 300 minut.

Autor: ~Monika B. Wykorzystany w serwisie "Stoimy w polach od kilku godzin. Jestem w Ciechanowie"

"W wyniku uszkodzenia trakcji pociąg EIP (numer 5306) z Gdyni utknął za Ciechanowem. Opóźnienie sięga już 3,5 godzin. Wielu pasażerów przesiada się w Warszawie i nie zdążą na ostatnie połączenia" - napisała Alicja.

"Pociąg z Gdańska do Warszawy stoi w polu 4 godziny" - to z kolei informacja, jaką otrzymaliśmy od Marca. "Zablokowana jest trasa do Gdańska. W tej chwili stoi około siedmiu pociągów, w których przebywa kilkaset osób lub więcej" - napisał Marcin.

"W stronę Gdyni nic nie jeździ. Czekam na dworcu Warszawa Wschodnia. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Nikt nic nie wie" - twierdzi kolejny internauta, który zadzwonił do naszej redakcji.

"Pociąg EIC relacji Gdynia-Kraków opóźniony jest już szóstą godzinę. W Warsie kończy się jedzenie, brak informacji od drużyny konduktorskiej, co się z nami dzieje, kiedy zostanie naprawiona sieć trakcyjna. Jestesmy w Gąsocinie" - napisał PatrykP.

A to z kolei wiadomość od AgiP: pociąg pendolino, który wyjechał z Gdańska o godzinie 12:23, aktualnie stoi przed Nasielskiem. 5,5 godziny opóźnienia.

Z komunikatu na stronie infopasazer.intercity.pl wynika, że o godzinie 20:22 pociąg intercity "Sobieski" relacji Gdynia Główna - Petrovice u Karvine miał 367 minut opóźnienia. Z kolei skład relacji Gdynia Główna - Kraków Główny - 321 minut. Również pociąg z Olsztyna do Krakowa jest opóźniony o 300 minut. Tyle samo poślizgu ma pociąg "Pobrzeże" jadący z Kołobrzegu do Wrocławia Głównego. Opóźnionych składów jest znacznie więcej.

Karol Jakubowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował, że utrudnienia są spowodowane uszkodzoną siecią trakcyjną między Nasielskiem a stacją Świercze. Sieć została uszkodzona przed godziną 14. Na miejscu pracuje ekipa, która ją naprawia.

Jak zapewnił Jakubowski, od Modlina do Gąsocina pociągi dalekobieżne są przeciągane po jednym torze z wykorzystaniem lokomotyw spalinowych.

Dodatkowo Koleje Mazowieckie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową, które zabierają podróżnych z Nowego Dworu Mazowieckiego do Gąsocina.

Z informacji zamieszczonych na stronie portalpasazera.pl wynika, że utrudnienia mają się zakończyć jeszcze w niedzielę.

Informacja o opóźnieniach [stan na godz. 20:22] Źródło: infopasazer.intercity.pl