Pociągi utknęły na kilkanaście godzin. Powodem uszkodzona trakcja

Uszkodzona sieć trakcyjna między Nasielskiem a stacją Świercze (Mazowieckie) spowodowała w niedzielę gigantyczne utrudnienia na kolei. Pasażerowie pisali do nas z pociągów, które utknęły między stacjami bądź z peronów, gdzie czekali od kilku godzin. Największe opóźnienie wyniosło ponad 400 minut. Ruch wrócił do normy dopiero w poniedziałek nad ranem.

Autor: ~Monika B. Wykorzystany w serwisie "Stoimy w polach od kilku godzin. Jestem w Ciechanowie"

"W wyniku uszkodzenia trakcji pociąg EIP (numer 5306) z Gdyni utknął za Ciechanowem. Opóźnienie sięga już 3,5 godzin. Wielu pasażerów przesiada się w Warszawie i nie zdążą na ostatnie połączenia" - informowała w niedzielę Alicja.

"Pociąg z Gdańska do Warszawy stoi w polu 4 godziny" - to z kolei informacja, jaką otrzymaliśmy od Marca. "Zablokowana jest trasa do Gdańska. W tej chwili stoi około siedmiu pociągów, w których przebywa kilkaset osób lub więcej" - relacjonował wtedy Marcin.

"W stronę Gdyni nic nie jeździ. Czekam na dworcu Warszawa Wschodnia. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Nikt nic nie wie" - mówił w niedzielę kolejny internauta, który zadzwonił do naszej redakcji.

"Pociąg EIC relacji Gdynia-Kraków opóźniony jest już szóstą godzinę. W Warsie kończy się jedzenie, brak informacji od drużyny konduktorskiej, co się z nami dzieje, kiedy zostanie naprawiona sieć trakcyjna. Jestesmy w Gąsocinie" - napisał PatrykP.

A to z kolei wiadomość od AgiP: pociąg pendolino, który wyjechał z Gdańska o godzinie 12:23, aktualnie stoi przed Nasielskiem. 5,5 godziny opóźnienia.

Uszkodzona sieć trakcyjna

Poopóźniane były składy jadące do Gdyni, Krakowa, Olsztyna, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi. 14 składów pośpiesznych było opóźnionych o co najmniej 100 minut.

Z komunikatu na stronie infopasazer.intercity.pl wynikało również, że o godzinie 21:42 pociąg z Gdyni Głównej do Krakowa Głównego miał 425 minut opóźnienia. Z kolei skład z Olsztyna do Krakowa - 361 minut. Z kolei 312 minut poślizgu miał pociąg "Pobrzeże" jadący z Kołobrzegu do Wrocławia Głównego.

Karol Jakubowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych poinformował, że utrudnienia spowodowała uszkodzona sieć trakcyjna między Nasielskiem a stacją Świercze. Sieć została uszkodzona przed godziną 14.

Dodatkowo Koleje Mazowieckie uruchomiły zastępczą komunikację autobusową, która zabierała podróżnych z Nowego Dworu Mazowieckiego do Gąsocina.

"Na dworcach Warszawa Zachodnia, Centralna i Kraków Główny dla pasażerów oczekujących na pociągi wydawane są poczęstunki. Dodatkowe informacje o zmianach przekazywane są pasażerom na stacjach i przystankach. Informacji udzielają drużyny konduktorskie" - informował wczoraj Jakubowski.

Przywrócono bezpośredni przejazd trakcją elektryczna na odcinku Modlin – Gąsocin. Zakończyła się naprawa sieci na jednym torze. Ułatwi to znacznie kursowanie składów z Gdańska do Warszawy i z Warszawy do Gdańska - poinformowały w niedzielę wieczorem Polskie Linie Kolejowe.

Informacja o opóźnieniach [stan na godz. 22] Źródło: infopasazer.intercity.pl