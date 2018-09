Piracki rajd BMW, spotkanie z papieżem czy tańczący policjant? Wybierzcie

W minionym tygodniu otrzymaliśmy od Was mnóstwo ciekawych materiałów. Spotkaliście się z papieżem Franciszkiem w Irlandii i bawiliście na karnawale w Londynie. Byliście świadkami niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Widzieliście pełnię Jesiotra, spacer koni na krajowej "48" i wystrzał strumienia koncentratu jabłkowego z cysterny. Za wszystkie materiały serdecznie dziękujemy. Teraz czas wybrać materiał tygodnia. Czekamy na Wasze głosy.

"Zdawał się być nieobliczalny". Próbowali zatrzymać kierowcę BMW

Kierowca BMW w ubiegłym tygodniu urządził sobie rajd na warszawskim Gocławiu. Mieszkańców zaalarmowały piski opon i smród palonej gumy. Jeden z przechodniów usiłował go zatrzymać. - Chodziłem przed maską, blokując możliwość jazdy do przodu - relacjonował mężczyzna. Kilka dni później 23-letni kierowca BMW został zatrzymany. Pierwszą informację oraz nagrania otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Coś niesamowitego. Ta chwila pozostanie w pamięci na zawsze"

Tłumy ludzi witały papieża Franciszka na trasach jego przejazdów po Dublinie. Wśród wiwatujących byli zarówno mieszkańcy miasta, jak i liczne grupy turystów oraz pielgrzymi przybyli na Światowe Spotkanie Rodzin. Nie zabrakło także Reporterów 24. - Byli Włosi, Hiszpanie, Anglicy. Coś niesamowitego. To taka chwila, która pozostanie w pamięci na zawsze - wspominał pan Paweł. Czytaj więcej

Na zakazie, na zakręcie wyprzedzał dwa tiry. "Trzeba być wariatem"

Centymetry dzieliły Reportera 24 od czołowego zderzenia z kierowcą, który na łuku drogi wyprzedzał dwa samochody ciężarowe. - Żeby wyprzedzać w takim miejscu trzeba być wariatem - stwierdził pan Krzysztof, który zarejestrował niebezpieczną sytuację. Nagranie z drogi krajowej numer 3, pomiędzy Bolkowem a Jaworem (Dolnośląskie), otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej



Pełnia Jesiotrów w obiektywie Reporterki 24

W ubiegłym tygodniu blask Księżyca wyjątkowo mocno oświetlał nasze sypialnie. Wszystko za sprawą Pełni Jesiotra. W Ornontowicach na Śląsku księżyc upolowała Reporterka 24. Czytaj więcej

Pod prąd, na czołówkę. Niebezpieczna jazda kierowcy

Jedzie pod prąd, mija wysepki rozdzielające pasy jezdni, ryzykuje zderzeniem czołowym z jadącym prawidłowo kierowcą. Niebezpieczną jazdę kierowcy zarejestrował pan Mariusz w miejscowości Bojmie (Mazowieckie). Nagranie z tego zdarzenia przesłał do nas, na Kontakt 24. Czytaj więcej

Jechali na wczasy, drogę zagrodziły im konie. "Szły jak u siebie"

- Szły jak u siebie. Pewnie wracały do domu - stwierdził z rozbawieniem pan Łukasz, któremu drogę zagrodziło stado koni. By ich nie spłoszyć, mężczyzna jechał z patrolową prędkością. Nagranie z Grzmiącej (Mazowieckie) przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Policjant tańczył podczas Notting Hill Carnival. "Było mnóstwo ludzi, fantastyczna zabawa"

Zabawa w zachodnim Londynie jest drugim co do wielkości karnawałem po Rio de Janeiro i zarazem największym w Europie. Nic dziwnego, że nie zabrakło na niej naszych Reporterów 24. W tym roku zaostrzono środki ostrożności, imprezę ochraniało ponad 13 tysięcy policjantów. Ale kto powiedział, że podczas pracy nie mogą biesiadować? Taniec jednego z funkcjonariuszy oraz nagrania z parady otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wyprzedza, jedzie na czołówkę, inni uciekają. "Byłem pewny, że skończy się to gorzej"

Kierowca opla nie włączył kierunkowskazu, zaczął wyprzedzać inne auta. Robił to jednak tak, że inni kierowcy musieli zjeżdżać na pobocze. - Jechał bardzo szybko. Gdy zaczął zbierać się do wyprzedzania, byłem pewny, że skończy się to gorzej. Niesamowite, że nic się nie stało – mówi Reporter 24. Nagranie z niebezpiecznego manewru, który miał miejsce w okolicach Bobrowników (Łódzkie), otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Auto stoczyło się z parkingu i wylądowało na innym

Mandatem została ukarana właścicielka auta, które stoczyło się z parkingu i wjechało na inne w Kutnie (Łódzkie). Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Z cysterny trysnął strumień. Słodki płyn na drodze

Koncentrat jabłkowy wylał się na jedną z ulic w Sandomierzu (Świętokrzyskie). Cysterna, która przewoziła płyn była prawdopodobnie przepełniona. Na miejsce wezwano straż pożarną. Zdjęcia i informacje otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

