Pijany chciał zapalić w radiowozie, podpalił się sam. Śledztwo przeciwko policjantom

Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policjantów prowadzi Prokuratura Rejonowa w Głogowie. Chodzi o funkcjonariuszy, którzy transportowali bezdomnego. Pijany mężczyzna zapalił się w radiowozie. Najprawdopodobniej od niedopałka papierosa. Jest w ciężkim stanie. Pierwszą informację o zdarzeniu i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- W Prokuraturze Rejonowej w Głogowie prowadzone jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie polegające na tym, że nie dokonali oni dokładnego sprawdzenia w czasie zatrzymania tego mężczyzny pod kątem posiadania przez niego niebezpiecznych przedmiotów, takich jak zapałki, a także, że nie sprawowali należytego nadzoru nad transportem tego pokrzywdzonego - powiedziała w rozmowie z TVN24 Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Chodzi o policjantów, którzy w miniony wtorek przed godziną 14 interweniowali w parku przy ulicy Budowlanych w Głogowie. Na placu zabaw zataczał się i przewracał mężczyzna. To około 40-letni bezdomny. Jak mówiła Tkaczyszyn, był on "w głębokim stanie upojenia alkoholowego", a górna cześć jego odzieży była pomoczona.

Policjant ma poparzone ręce

- Mężczyzna ten był znany policjantom. Wcześniej wielokrotnie był już w podobnych sytuacjach przewożony do izby wytrzeźwień - tłumaczyła.

Bezdomny, podczas przewożenia do izby wytrzeźwień, był bardzo spokojny. Nie awanturował się. Miał także nałożone kajdanki. - Po drodze (w radiowozie - red.) funkcjonariusze ujrzeli, że nagle zapaliła się cześć jego odzieży, ta na klatce piersiowej. Zatrzymali radiowóz. Ugasili pożar. Jeden z policjantów ma poparzone ręce - powiedziała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Jej zdaniem, najprawdopodobniej mężczyzna próbował zapalić niedopałek papierosa zapałkami, które miał przy sobie. - Najprawdopodobniej doszło do nieumyślnego zaprószenia ognia - mówiła Tkaczyszyn.

Prokuratura: próbował zapalić niedopałek papierosa Źródło: tvn24

Mężczyzna ma ciężkie obrażenia ciała

Zaraz po zdarzeniu poszkodowany został zabrany do szpitala. Początkowo trafił do placówki w Głogowie. Jeszcze tego samego dnia podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala w Nowej Soli. - Był przytomny - mówił we wtorek podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.

Wiadomo, że jego stan jest ciężki. Ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia górnych dróg oddechowych. Znajduje się w śpiączce farmakologicznej. - Mężczyzna ma ciężkie obrażenia ciała, zatem prowadzimy śledztwo w sprawie zarówno niedopełnienia obowiązków przez policjantów oraz w sprawie nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu u tego mężczyzny - wyjaśniła Tkaczyszyn.

Niedopełnienie obowiązków zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Na te chwilę nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Przebieg interwencji ma także wyjaśnić wewnętrzna kontrola w głogowskiej komendzie. - To normalne procedury kontroli wewnętrznej - zapewniał w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 podinsp. Kaleta.

Prokuratura: jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez policjantów Źródło: tvn24