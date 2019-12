Pieszy, który oszukał przeznaczenie czy ognisty pierścień nad Omanem?

Trudne warunki na drogach i przedświąteczny pośpiech spowodowały, że w minionym tygodniu byliście świadkami wielu mrożących krew w żyłach sytuacji na drogach. Jednak, jak co tydzień, wśród naszych propozycji znalazły się również przepiękne zdjęcia natury i zjawisk z nią związanych. Sześć materiałów czeka na Wasze głosy. Który był najlepszy?

Z telefonem przy uchu jedzie przez skrzyżowanie. "Ma szczęście, że żyje"

Autor: ~Żmigromania

Potraktował rower niczym pojazd uprzywilejowany. W Żmigrodzie (Dolnośląskie) Reporter 24 nagrał rowerzystę, który przejechał przez skrzyżowanie rozmawiając przez telefon i nie sygnalizując manewru. - Musiałem odbić, żeby go nie potrącić - mówi. Czytaj więcej

Agresywna jazda na A4. "O zdrowym rozsądku nie ma tu co mówić"

Autor: pio23 Na Antenie Piraci drogowi Materiał pokazujący niebezpieczne zachowanie drogowych piratów

Przez takich kierowców później ludzie giną na drodze – mówi pan Piotr, autor nagrania z dolnośląskiego odcinka autostrady A4. Na filmie, który nam przysłał, widać agresywne zachowanie kierowcy porsche. - Bezmyślność to mało powiedziane - dodaje Reporter 24. Czytaj więcej

Tak oszukuje się przeznaczenie

Autor: ~otoprzyczepy Na Antenie

23-latka nie ustąpiła pierwszeństwa i zderzyła się z samochodem osobowym w Śremie (Wielkopolskie). Auta wpadły na chodnik i cudem ominęły pieszego, stojącego przed pasami. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Mgła i tir z naprzeciwka. "Cudem nie doszło do zderzenia"

Autor: Darek1180 Na Antenie

- Jakby ten tir ich zmiótł z drogi, to wylądowaliby na mojej masce - relacjonuje Dariusz, którego pod Szczecinkiem (Zachodniopomorskie) wyprzedzał inny kierowca. Zrobił to tak, że niemal doszło do czołowego zderzenia. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Bajkowy klimat", "piękne święta w zimowej scenerii"

Autor: ~Mario

Miejscami na południu Polski mieliśmy białe Boże Narodzenie. "Spędzamy święta w górach, jest tu bajkowy klimat" - pisali Reporterzy 24. Zdjęcia i nagranie przesłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Pierścień ognia" na niebie. Spektakularne zjawisko w święta

26 grudnia w niektórych częściach świata można było dostrzec na niebie rzadkie zjawisko. Pierścieniowe zaćmienie Słońca przyciągnęło tłumy obserwujących, w tym pana Norberta. Zdjęcia z Omanu otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

