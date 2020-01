Pieszo przez autostradę czy zderzenie w oku kamery? Wybierzcie materiał tygodnia

Pięć nagrań pokazujących niebezpieczne sytuacje drogowe z udziałem pieszej i kierowców powalczy o tytuł materiału tygodnia Kontaktu 24. To od Was zależy, która relacja zwycięży. Zapraszamy do głosowania.

Który materiał był najlepszy w minionym tygodniu? Niebezpieczne wyprzedzanie

Wypadek w oku wideorejestratora

Ciężarówka wbiła się w wiadukt

Szlabany opadają, a kierowcy jadą

"Wyprzedzał sznur samochodów, zmusił mnie do zjazdu na pobocze"

Niebezpieczna sytuacja na drodze krajowej numer 94 na Dolnym Śląsku. Kierowca audi, wyprzedzając sznur samochodów, zmusił auto jadące z przeciwka do zjechania na pobocze. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Zjechał na nasz pas, tuż przed maskę mojego samochodu"

Autor: ~Krzysztof Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Pan Krzysztof zmierzał z rodziną nad morze, kiedy poruszające się w przeciwnym kierunku bmw wpadło w poślizg. - Zjechał na nasz pas, tuż przed maskę mojego samochodu - relacjonował Reporter 24. Nagranie z Myśliborza (Zachodniopomorskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Ciężarówka wbiła się w wiadukt. "Pękła opona"

Autor: ~Patryk Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Droga ekspresowa pod Pyrzycami (Zachodniopomorskie) była zablokowana po tym, jak ciężarówka wypadła z trasy i uderzyła w podporę wiaduktu. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Pierwszą informację oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Szlabany opadają, a kierowcy jadą. "Trzy minuty oszczędzili"

Autor: ~Szymek03 Na Antenie Wykorzystany w serwisie

- Światła aż raziły w oczy - relacjonował pan Szymon, który zarejestrował, jak kierowcy samochodów osobowych przejeżdżają przez przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Policja będzie próbowała namierzyć właścicieli samochodów i ukarać ich mandatami. Nagranie z Lędzin (Śląskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

W ciemności, na skróty. Kobieta przechodzi środkiem autostrady

Na A1 w okolicach Łodzi jeden z kierowców dosłownie o kilka metrów minął pieszą, która w nocy przechodziła przez autostradę. Nagranie z tej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

