"Palący i śmierdzący problem". Pokazujecie, czym oddychacie

Większość ludzi ma centralne ogrzewanie, ale piece robione własnym sumptem. I nie jest problemem gaz, elektryka, czy ekogroszek. To właśnie owe "wszystkożerne" piece do CO są największym zagrożeniem. Ponadto, ekologiczny opał (wymieniłam wyżej) jest bardzo drogi. Dlatego też ludzie palą czym...