Ogień w mieszkaniu. Zginęli mężczyzna i pies

Mężczyzna zginął w pożarze mieszkania w Świeradowie-Zdroju (Dolnośląskie). Z ogniem walczyło 11 zastępów. Pierwszą informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

O pożarze w budynku przy ulicy Zamkniętej poinformowała mieszkająca na pierwszym piętrze.

- Był to pożar w budynku trzykondygnacyjnym. Wybuchł on na parterze i objął pokój mieszkalny, przedsionek, a także dostał się do pomieszczenia kuchennego - relacjonował st. kpt. Adam Wiliński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

W pożarze zginęła jedna osoba. - To mężczyzna. W wyniku pożaru zginął także jeden z psów, których brak zgłosiła mieszkająca na pierwszym piętrze kobieta - powiedział st. kpt. Adam Wiliński.

Drugiego czworonoga nie udało się jeszcze odnaleźć. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło 11 zastępów.