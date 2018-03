Ogień w mieszkaniu. Mężczyzna ewakuowany po drabinie

Płomienie pojawiły się w jednym z bloków przy alei Zwycięstwa w Sosnowcu (Śląskie). Mężczyznę, który przebywał w mieszkaniu, strażacy ewakuowali po drabinie. Na miejscu pracowały cztery zastępy. Pierwszą informację, zdjęcie i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Strażacy pojawili się na miejscu przed godziną 11. Jak poinformował mł. bryg. Jacek Szczypiorski, rzecznik prasowy straży pożarnej w Sosnowcu, pożar wybuchł w bloku przy alei Zwycięstwa.

- Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze i objął jedno pomieszczenie - powiedział.

Jak mówił, w momencie pożaru w mieszkaniu znajdował się mężczyzna. Gdy strażacy pojawili się na miejscu, był on na balkonie. - Użyliśmy drabiny, by go ewakuować z mieszkania - poinformował mł. bryg. Szczypiorski.

Na miejscu pracowały cztery zastępy, czyli 15 strażaków. Nikt nie został poszkodowany. Nie było też potrzeby ewakuacji pozostałych mieszkańców bloku. Trwa ustalanie przyczyn pożaru.