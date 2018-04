Ogień na wysypisku śmieci i wielogodzinna akcja strażaków

Nawet kilkadziesiąt godzin może potrwać akcja gaśnicza na wysypisku śmieci w Pyszącej koło Śremu (Wielkopolskie). Jak przekazała w środę straż pożarna, strażacy nadal pracują na miejscu. Pierwszą informację, nagrania i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Autor: ~Patryk Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Autor: ~Filip Wykorzystany w serwisie odtwórz

Autor: ~Maksymilian Wykorzystany w serwisie odtwórz

Ogień pojawił się na wysypisku śmieci we wtorek wieczorem. Jak poinformował w środę przed godziną 7 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, strażacy wciąż walczą z pożarem. -Trwa akcja dogaszania, która potrwa minimum 12 godzin. Na miejscu pracuje 9 zastępów – mówił dyżurny.

"Kłęby czarnego, śmierdzącego dymu unoszą się nad okolicą. Na wysypisku były składowane śmieci różnego rodzaju" - relacjonował Bernt. Z kolei Reporter 24 Maatik pisał, że "dym widać z około 20 kilometrów".

Początkowo z ogniem walczyło 14 zastępów, jednak przed godziną 22 ich liczba została zwiększona do 19 jednostek z kilku powiatów. W środę rano na miejscu pracuje 9 jednostek.

W akcji ciężki sprzęt

Pożar był określony jako bardzo duży. - Płonęły odpady składowane w balotach. Pożar objął teren o wielkości około 10 tysięcy metrów kwadratowych - mówił we wtorek przed godziną 22 mł. bryg. Sławomir Brandt, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Według informacji straży, do akcji wkroczył ciężki sprzęt, który służy do odgrodzenia części składowiska, która nie jest objęta pożarem. - Będzie to akcja długotrwała - dodał Szymon Ginter, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Autor: ~Filip odtwórz

Autor: ~Bernt Wykorzystany w serwisie odtwórz

Autor: ~Maksymilian Wykorzystany w serwisie odtwórz