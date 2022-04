Obowiązkowy grill, aktywny wypoczynek czy słodkie lenistwo? Jak spędzacie majówkę?

Zbliża się majówka, czyli dwa dni ustawowo wolne od pracy ze względu na dwa święta państwowe. Dla wielu z Was to także długi weekend i okazja do spędzenia go na wyjazdach, odpoczynku, relaksie czy grillowaniu. A jak Wy zamierzacie spędzić majówkę? W domu przy grillu, a może przy porządkach na działce? Wyjeżdżacie odpocząć czy musicie pracować? Czekamy na Wasze komentarze i relacje.

Jak spędzacie majówkę?

ZOBACZ PROGNOZĘ POGODY NA MAJÓWKĘ

Majówka to co roku wyczekiwany pierwszy ciepły długi weekend. W tym roku 1 maja, czyli Święto Pracy wypada w niedzielę, a 3 maja (Narodowe Święto Konstytucji) we wtorek.

Pamiętajmy jednak, by majówkę spędzać przede wszystkim bezpiecznie i odpowiedzialnie.

A Wy jak zamierzacie spędzić ten wolny czas? Wyjedziecie w góry albo nad wodę? A może wybieracie się za granicę? Wyruszycie na wycieczki rowerowe? A może będzie to dla Was początek wielkiego grillowania?

Czekamy na Wasze komentarze, opinie oraz majówkowe relacje.