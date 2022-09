O ile podrożała edukacja? Odczuliście podwyżki w wyprawce szkolnej?

Drożna wszystkim daje się we znaki. Nie ominęła również wydatków związanych z edukacją. Droższe podręczniki i przybory szkolne? Wyższe składki Rady Rodziców? Jak cenowo wyglądają wycieczki szkolne? Podzielcie się z nami Waszymi opiniami na temat wydatków szkolnych. Czy czujecie różnicę w porównaniu do poprzedniego roku?

Ile kosztuje wyprawka szkolna?

Problemy w polskiej edukacji trwają od wielu lat. Nauczyciele odchodzą, a klasy są przepełnione. W tym roku dla niektórych uczniów zabrakło nawet miejsc w szkołach średnich. Polska oświata od kilku lat przechodzi załamanie.

Szczyt inflacji w Polsce ma przypaść w trzecim kwartale roku. Podrożała żywność, paliwo, transport i koszty życia codziennego. Inflacja wpływa także na koszty związane z edukacją.

Według ekonomistów, koszty wyposażenia jednego dziecka na nowy rok szkolny mogą wynieść nawet 1700 złotych, czyli o 400 złotych więcej niż w ubiegłym roku.

Jak sytuacja wydatków szkolnych wygląda u Was? Ile zapłaciliście za podręczniki, zeszyty i piórniki szkolne? A może choć do tej pory podręczniki i ćwiczenia w szkole były bezpłatne, w tym roku dowiedzieliście się, że macie coś jednak dokupić? Czy czujecie różnicę finansową w porównaniu do zeszłego roku? W naszym gorącym temacie czekamy na Wasze opinie i komentarze.