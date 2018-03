Nowoczesne czy jednak tradycyjne? Pokażcie swoje koszyczki wielkanocne

Kolorowe jajka, pieczywo, kiełbasa, kawałek babki, baranek, sól i chrzan - to najczęściej wkładacie do koszyczka wielkanocnego. Pokarmy są święcone właśnie dziś - w Wielką Sobotę. Na Kontakt 24 czekamy na Wasze zdjęcia i filmy. Pokażcie, co znajduje się w Waszych koszyczkach.

Wasze koszyczki wielkanocne

W Wielką Sobotę katolicy przychodzą do kościołów z koszykami wypełnionymi jajkami, wędliną, chlebem. Święcone są też sól, czasem ciasta czy słodycze, bukszpanowe gałązki i bardzo często cukrowy baranek - symbol zmartwychwstałego Jezusa.

Pokarmy przeznaczone na stół świąteczny. Tym samym w Kościele katolickim kończy się czas postu.

A jak wyglądają Wasze koszyczki wielkanocne? Czego nie mogło w nich zabraknąć? Czekamy na Wasze zdjęcia i komentarze!