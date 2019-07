Nietypowa pobudka, poślizg malucha i więcej. Głosuj na najlepszą relację

Zeszły tydzień obfitował w relacje z niebezpiecznych sytuacji na drodze. Reporter 24 Mariusz przysłał nagranie samochodów, które mimo opuszczonych rogatek jechały przez przejazd kolejowy. Bordowego busa jadącego na czołowe przysłał do naszej redakcji Mateusz. Piruety malucha na mokrej jezdni udało się uwiecznić Michałowi. Nie zabrakło też innych nietypowych sytuacji. Wczesną pobudkę mieszkańcom stolicy zapewnił śmigłowiec. Letnią relację ze Śląska otrzymaliśmy od Jagi. Który materiał był najlepszy? Decyzja należy do Was.

"Nietypowa pobudka". Od 6 rano latał śmigłowiec

Autor: ~Greg

Poranne prace śmigłowca transportowego zakłóciły sen mieszkańców warszawskiego Mokotowa i Śródmieścia. - Nietypowa pobudka - pisali internauci i wysłali na Kontakt 24 filmy i zdjęcia pokazujące "winowajcę" - śmigłowiec. Czytaj więcej

Czerwone światło i opuszczone rogatki. A kierowcy i tak jadą

Autor: ~Mariusz

Mimo czerwonego światła i opuszczonych rogatek, kierowcy, jeden po drugim przejeżdżają pomiędzy zaporami na drugą stronę. - Chyba tam z 10 samochodów przejechało. Najgorsze było to, że przejechał ten busik rejsowy, masakra - opowiada pan Mariusz, który nagrał sytuację. Nagranie z Redy (Pomorskie) przysłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wyprzedzał, zobaczył, że jedzie wprost na auto Reportera 24

Autor: ~Mateusz

Wyprzedzał na linii ciągłej, przed skrętem. A kiedy zobaczył, że naprzeciwko jedzie auto, zjechał na przeciwległy pas ruchu. Nagranie z Góry Kalwarii (Mazowieckie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Maluch wpadł w poślizg. Obróciło go, zatrzymał się przed ciężarówką

Autor: ~Michał Na Antenie

Fiat 126p obraca się na mokrej drodze i zatrzymuje tuż przed ciężarówką. - Kierowca malucha był w lekkim szoku, ale pojechał dalej - mówi Reporter 24. Nagranie z Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"Cieplej i więcej słońca". Letnia relacja Reporterki 24

Motyle, biedronki i ślimaki. Jak informuje Reporterka 24 Jaga_, w Ornontowicach (Śląskie) jest cieplej i więcej słońca. Pogodową relację przysłała na Kontakt 24. Czytaj więcej

