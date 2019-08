"Nic nie wskazywało na to, że rozpęta się taka burza". Reporterzy 24 z Tatr

Cztery osoby zginęły, a ponad 30 jest rannych po uderzeniu pioruna podczas burzy, która niespodziewanie pojawiła się w rejonie Giewontu w Tatrach. - O godzinie 12:40, kiedy brakowało nam jakichś 100 metrów do Sarniej Skałki, zdecydowaliśmy, że zawrócimy. Zaczęło grzmieć, niebo nadal było zachmurzone, ale wcześniej nic nie wskazywało na to, że rozpęta się taka burza - opisywał Przemysław. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was zdjęcia i nagrania akcji służb oraz Giewontu jeszcze przed burzą, a także chwilę po niej.

Karetki jadą po rannych po uderzeniu pioruna na Giewoncie

- Wyszliśmy z hotelu około godziny 11. Niebo było zachmurzone od rana, ale przeglądałem prognozy pogody i mowa była jedynie o opadach deszczu około godziny 17 - relacjonował Reporter 24.

- O godzinie 12:40, kiedy brakowało nam jakichś 100 metrów do Sarniej Skałki, zdecydowaliśmy, że zawrócimy. Zaczęło grzmieć, niebo nadal było zachmurzone, ale wcześniej nic nie wskazywało na to, że rozpęta się taka burza - opisywał.

Jak zapewnił, wszystkim z jego grupy udało się bezpiecznie dotrzeć do hotelu.

"Schodziłem z Kasprowego Wierchu w kierunku na Kuźnice. Raptem 10 minut po wyjściu ze schroniska zobaczyłem błysk. Poczułem się tak, jakby ktoś prosto w oczy zrobił mi zdjęcie aparatem z wielką lampą błyskową" - poinformował nas Dawid123.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was wiele zdjęć z akcji ratunkowej, a także z widoku na Giewont przed burzą oraz już po tragicznych wydarzeniach.

Przed niebezpiecznymi zjawiskami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał ostrzeżeń.

Pierwsze informacje o porażonych piorunem turystach na Giewoncie dotarły do służb w czwartek popołudniu. Po godzinie 15:30 służby informowały już o pierwszych poszkodowanych. - Kilkanaście osób rażonych piorunem w okolicy Giewontu. Mamy bardzo ciężką sytuację. Odnotowano też kilka zgonów w różnych miejscach – mówił wówczas naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.

Ofiary śmiertelne, wielu rannych

Do Zakopanego dotarły również śmigłowce LPR, które razem z TOPR transportowały rannych do szpitali w kilku miastach.

Tuż przed godziną 17, Joanna Sieradzka, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego poinformowała na antenie TVN24, że akcja ratunkowa cały czas trwa. - W tym momencie jestem w stanie potwierdzić 25 osób poszkodowanych, z czego na pewno dwie osoby to ofiary śmiertelne. 12-letnie dziecko oraz jedna osoba dorosła - przekazała.

Zastępca rzecznika prasowego LPR Kinga Czerwińska powiedziała przed godz. 18, że ostatnie informacje z dyspozytorni w Krakowie mówią o ponad 30 poszkodowanych osobach i czterech ofiarach śmiertelnych.

