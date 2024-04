"Zaczęła się panika. Słyszeliśmy strzały". Polka o ataku w Sydney

Służby ratunkowe otrzymały wezwanie do Westfield Bondi Junction krótko przed godziną 16:00 czasu lokalnego (czyli o godzinie 8:00 czasu polskiego) - poinformowała policja Nowej Południowej Walii w swoim komunikacie. Apelując do ludzi, aby unikali tego obszaru, funkcjonariusze przekazali ostrzeżenie w związku z zaistniałą sytuacją.

Pani Joanna znajdowała się wtedy na pierwszym piętrze galerii. - Miejsce, w którym doszło do ataku jest miejscem bardzo uczęszczanym przez mieszkańców Sydney, bardzo popularnym centrum handlowym. Byłyśmy z córką w sklepie Mayer, dokładnie w tym sklepie, gdzie nożownik ranił wiele osób. W pewnym momencie doszło do poruszenia, cała obsługa galerii zaczęła uciekać i krzyczeć, żebyśmy uciekali do bezpiecznego miejsca. Był to magazyn - relacjonowała na antenie TVN24 pani Joanna.