Zaczepki i podgryzanie. Tak się bawią młode wilki

Komentując tę rzadką scenę zauważył, że zwierzęta podczas zabawy używają zębów, ale nie robią sobie krzywdy. - Oczywiście na nagraniach nie gryzą się na poważnie. To forma wzajemnych zaczepek czy odpowiednik przekomarzania się. To po prostu zabawa. Mają teraz grube zimowe futro, więc nawet nie czują swoich zębów – zaznaczył.

Wesołe harce w ukrytej kamerze

- Takie sceny pokazują, że życie zwierząt nie polega jedynie na przetrwaniu i walce o pożywienie. Nie są one również kierowane wyłącznie instynktem. Tutaj widać, że w wolnym czasie młode wilki uwielbiają się bawić i bardzo cenią sobie swoje towarzystwo. Są po prostu szczęśliwe. Wszystko to dzieje się w pięknej leśnej i zaśnieżonej scenerii. Bardzo trudno jest nagrać taki film i takie zachowania wilków, dlatego cieszę się, że zrobiłem to już kolejny raz – dodał.