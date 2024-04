We wtorek w godzinach porannych zabytkowa Giełda Papierów Wartościowych w Kopenhadze stanęła w płomieniach. - Dookoła widać jedynie czarny dym. To bardzo trudne patrzeć na płonącą bardzo ważną część historii Danii - relacjonowała pani Dominika, która swoje nagranie przesłała na Kontakt 24.

"Dosłownie w 10-15 minut cała wieża zajęła się płomieniami i upadła"

Pani Dominika pracuje w budynku, który znajduje się w sąsiedztwie płonącej Giełdy Papierów Wartościowych w Kopenhadze. Z okna obserwowała pożar zabytkowego budynku. Opowiedziała nam, jak wygląda sytuacja na miejscu. - Dotarłam do biura około godziny ósmej. Już wtedy widoczne były płomienie na wieży. Na miejscu nie było wtedy wiele zastępów straży pożarnej, w przeciwieństwie do tego, co jest teraz. Dosłownie w 10-15 minut cała wieża zajęła się płomieniami i upadła. Nie minęło wiele czasu a cały dach zapadł się do wnętrza, ogień zajął już cały budynek. Dookoła widać jedynie czarny dym. To bardzo trudne patrzeć na płonącą bardzo ważną część historii Danii - opowiadała pani Dominika. Zapytana o swoje bezpieczeństwo, przekazała, że jej biuro znajduje się po drugiej stronie kanału i nic jej nie grozi. - Nie ma potrzeby, aby nas ewakuowano. Jesteśmy w bezpiecznej odległości. Wiem jednak, że wszystkie biura, które są bliżej, zostały ewakuowane. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z budynkiem parlamentu, ale wkroczyły tam zastępy żołnierskie, więc chyba sytuacja jest pod kontrolą - powiedziała. Jak donoszą duńskie media, wszystkie osoby przebywające w budynku zostały ewakuowane. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.